A Scarlino un cartellone ricco di eventi: storia e natura si intrecciano per una giornata dedicata agli approfondimenti, con "Le notti dell'archeologia" e "Le notti della natura"

Scarlino: Venerdì 15 luglio è in programma un doppio appuntamento con il cartellone estivo del Comune di Scarlino: alle 18, al Museo del Portus Scabris (Maps) al Puntone di Scarlino, è previsto il secondo incontro della rassegna “Le notti dell’archeologia”, mentre alle 21.30 alla Rocca di Scarlino (centro urbano capoluogo) c’è il primo evento delle “Notti della natura”, con Emanuele Biggi, naturalista, fotografo e conduttore televisivo del programma “Geo” in onda su Rai3. Entrambi gli appuntamenti sono gratuiti.





I Musei di Scarlino, gestiti da Past Experience, hanno dedicato la rassegna sull’archeologia di quest’anno al Portus Scabris e al ruolo che l’approdo ha avuto sin dall’epoca etrusca. In occasione degli incontri verrà presentata anche l’apertura di un nuovo piccolo spazio espositivo nell’edificio storico del museo. Al termine di ogni approfondimento sarà possibile visitare l’esposizione e intrattenersi insieme con i relatori e ai curatori dell’iniziativa per un aperitivo con degustazione di prodotti locali, forniti da Slow Food Condotta Monteregio. Venerdì 15 luglio al Maps ci saranno Enrico Maria Giuffrè (Soprintendenza ABAP, provincie di Siena, Grosseto e Arezzo), Laura Sanna e Francesco Tiboni (archeologi subacquei, ricercatori indipendenti) che illustreranno "Approdi di fortuna e ostacoli alla navigazione tra Portus Scabris e il litorale di Follonica. Nuovi dati da siti di naufragio". A seguire la parola passerà al direttore dei Musei Lorenzo Marasco con "Archeologia del Portus Scabris, racconti dalla terra e dal mare". Per informazioni è possibile inviare una mail a info@pastexperience.it.





Alla Rocca Pisana di Scarlino debutta, invece, la seconda edizione della rassegna "Le notti della natura 2022", organizzata dal Parco delle Colline Metallifere in collaborazione con i Comuni di Scarlino, Follonica e Gavorrano, e diretta dal naturalista Giacomo Radi. Una serie di incontri ed escursioni dedicata al territorio maremmano e non solo con esperti del settore: un viaggio accompagnato da fotografie e video per ammirare la bellezza della natura. Per il primo appuntamento della rassegna, previsto appunto per venerdì 15 luglio alle 21.30, Radi ospiterà Emanuele Biggi, naturalista, fotografo e conduttore televisivo, con "Micromondi. Storie di animali, piante e forme di vita nascosti in luoghi irraggiungibili o dietro la porta di casa". Una serata all’insegna della bellezza di animali piccoli, ma non per questo meno interessanti di quelli più grandi e famosi. Rospi, insetti, ragni e altri animali dalle vite sorprendenti, raccontati da Biggi così come li ha visti, studiati e fotografati, in una vita alla ricerca degli animali più incredibili e preziosi, nelle foreste e deserti di tutto il mondo.

Per informazioni e per prenotare le escursioni notturne è possibile chiamare i numeri 0566 844247, 0566 843402 oppure inviare una mail a info@parcocollinemetallifere.it.