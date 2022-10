Doppio appuntamento con i documentari al Museo di storia naturale

Domenica 16 ottobre la proiezione di “Dove ti porta il vento” e “Leogra”



Grosseto: Il rapporto tra uomo e natura è protagonista del nuovo appuntamento con i documentari al Museo di storia naturale della Maremma, in collaborazione con Clorofilla Film Festival. Domenica 16 ottobre alle ore 17, nella sala conferenze del museo in strada Corsini, si proiettano “Dove ti porta il vento” di Alessandro Ghiggi e “Leogra” di Andrea Colbacchini. L'evento è a ingresso libero (per informazioni: 0564 488571) e, come di consueto, sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

Il documentario “Dove ti porta il vento”, prodotto dall’associazione naturalistica Le Gru, è ambientato in Piemonte, intorno ai Laghi di Caselette e al Lago Borgarino, un’importante rotta per circa 170 specie di uccelli. Proprio in quell’area, da oltre vent’anni, Daniele Reteuna e la sua associazione si occupano in particolare del fenomeno migratorio delle gru. «Da millenni – dichiara Reteuna – le vite degli uomini e delle gru si intersecano allo scandire delle stagioni. Ogni anno il trombettio delle gru avvisa della fine dell’autunno e apre le porte all’inverno. Ma negli ultimi decenni il continuo consumo di suolo sta riducendo drasticamente il numero di quegli uccelli, e la nostra associazione, insieme ad altre in tutta Europa, è riuscita a invertire la tendenza: oggi le gru sono tornate numerose a riempire i nostri cieli durante le migrazioni. Il documentario vuole invitare lo spettatore ad alzare lo sguardo al cielo, immedesimandosi nel volo delle gru con tutte le emozioni che sanno regalare». Il regista Alessandro Ghiggi (Genova, 1988), laureato in Scienze naturali, è ornitologo e videomaker e incide la maggior parte delle colonne sonore per i propri progetti documentaristici.

Il secondo documentario, “Leogra”, è dedicato allo spopolamento montano nella Val Leogra. Il progetto è partito nel 2017 come ricerca per coinvolgere la popolazione nella promozione territoriale. Il rapporto tra l’autore e gli intervistati si è evoluto nel tempo, fino all’idea di farne un documentario. Attraverso una serie di interviste, girate in una valle delle Prealpi vicentine, il documentario descrive l’ambiente della montagna di mezzo ripercorrendone l’evoluzione paesaggistica dagli anni quaranta ad oggi. Mentre le stagioni scorrono alla rovescia, dall’inverno alla primavera passando per l’autunno e l’estate, le testimonianze degli anziani della comunità lasciano il posto a quelle delle nuove generazioni di valligiani e di coloro che vengono da fuori per insediare la propria attività. Il regista Andrea Colbacchini (Vicenza, 1981) si occupa dal 2013 di documentari dedicati alla storia e all'antropologia in ambiente montano, al trekking di ricerca territoriale e ai viaggi. Inoltre si occupa di video-installazioni e mapping per il teatro e dell'educazione all'immagine di ragazzi delle scuole, studenti e ricercatori universitari.