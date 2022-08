Venerdì 5 agosto ore 18.30 e 21.30 doppio appuntamento al San Rocco Festival con la mostra di Carlo Rispoli e Blues Night



Marina di Grosseto: Doppio appuntamento, venerdì 5 agosto, al San Rocco Festival. Alle 18.30 alla Rotonda di Marina di Grosseto sarà inaugurata la mostra “Il Conte di Montecristo”, che potrà essere visitata gratuitamente fino al 21 agosto. In esposizione illustrazioni ad acquerello e tavole grafiche che si riferiscono all'adattamento a fumetti che Carlo Rispoli ha creato dall'omonimo romanzo di Alexandre Dumas, edito da edizioni Segni d'Autore e da RRD - Roberto Ricci Design, con traduzioni in francese e inglese. Le illustrazioni sono state esposte in Francia, in occasione dei 150 anni dalla morte di Dumas, al Museo Alexandre Dumas, allo Chateau d'If Marseille, allo Chateau di Montecristo.





«Sono onorato di essere accolto in questa splendida cornice. È emozionante - commenta il fumettista Carlo Rispoli - vedere i miei lavori che guardano l'isola di Montecristo. Sono sicuro che Dumas ne sarebbe felice». A partire da queste tavole è stato prodotto il tradizionale videomapping poetico del San Rocco Festival, che sarà presentato in prima nazionale la sera del 16 agosto, con l’animazione grafica dei Q2 Visual, la voce fuori campo di Sara Donzelli, il pianoforte dal vivo di Angelo Comisso e la regia di Giorgio Zorcù.





Sempre il 5 agosto alle 21.30 la mitica Blues Night, organizzata dalla Fondazione Il Sole per raccogliere fondi da destinare alle proprie attività. Sul palco del San Rocco Festival salirà Fabio Treves, soprannominato il Puma di Lambrate, portavoce del verbo blues e inventore di “Blues alle masse”. Ad accompagnarlo ci sarà l’inseparabile Treves Blues Band, fondata nel 1974, composta oltre che dal Puma (armonica e voce), da Alex “Kid” Gariazzo (chitarra e voce), Massimo Serra (batteria) e Gabriele “Gab” Dellepiane (basso). Alle 21.30 la serata sarà aperta dalla Tito Blues Band, rodato trio blues di ottimi musicisti maremmani, composto da Gabriele "Tito" Capaccioni (voce, chitarra, armonica), Alessandro "Zibo" de Maio (basso, cori) e Marco Donati (batteria).

«Ringraziamo la presidente della Pro Loco di Marina e Principina, Loretta Teresini, e il deus ex machina del San Rocco Festival, Giorgio Zorcù - spiega il presidente della Fondazione, Massimiliano Frascino - per averci ospitato nella loro rassegna a Marina di Grosseto. Da parte nostra ci auguriamo di poter contribuire al successo del festival con uno spettacolo che pensiamo costituisca un'occasione per ascoltare un concerto di qualità. Mi auguro che i grossetani e i turisti decidano di partecipare, anche per lo scopo benefico che ha la serata. La Blues Night è infatti una delle iniziative che mettiamo in campo per raccogliere i fondi da destinare al finanziamento delle nostre attività di socializzazione, rivolte alle persone con disabilità psichica, intellettiva, relazionale e multidisabilità».

Lo spettacolo inizia alle 21.30 al Forte San Rocco, a Marina di Grosseto. L’ingresso costa 15 € (13 per chi ha la carta Conad). È possibile acquistare i biglietti presso la Fondazione Il Sole Onlus, in via Uranio 40/B (9:00-16.00), prenotarli al 373-8000094 (Barbara), oppure direttamente la sera del concerto.