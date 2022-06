Doppia Convocazione in Nazionale per gli atleti di Grosseto Handball

Grosseto: Ancora grande soddisfazione in casa Grosseto Handball per la doppia convocazione in azzurro degli atleti Francesco Pio Del Giudice e Stella Maccari, rispettivamente nelle nazionali senior maschile e femminile di beach handball.



Entrambi sono chiamati a un grande impegno ma ce la metteranno tutta per portare in alto i colori biancorossi a livello internazionale. Una convocazione frutto della pluriennale programmazione e del duro lavoro svolto in questa disciplina dalla società, apprezzata anche all'estero per il livello tecnico, il gioco ed i risultati conseguiti; basti pensare alle quattro partecipazioni, in campo maschile, alla Champions Cup di Beach Handball, ed ai vari tornei EBT, nei quali si sono confrontati con i migliori top team europei, oltre ai numerosi scudetti conseguiti (9 Campionati Italiani maschili, 2 Campionati Italiani femminili).



Da domani (lunedì) a Isola delle Femmine, in Sicilia, i due convocati, non nuovi alle esperienze in azzurro, con le Nazionali italiane femminile e maschile, si ritroveranno per il primo step di avvicinamento alle qualificazioni agli EHF EURO 2023 in programma dal 7 al 10 luglio prossimi a Praga, in Repubblica Ceca.



C'è grande fermento e attesa per tale appuntamento che le selezioni italiane non devono assolutamente fallire in ottica qualificazione. Intanto le due compagini, sotto il coordinamento del DT Vincenzo Malatino, porteranno avanti un programma pressoché analogo e parteciperanno alle EBT Finals in programma dal 9 al 12 giugno proprio nella splendida località isolana, per poi trasferirsi a Las Palmas (Spagna) dove prenderanno parte ad un torneo internazionale di preparazione nel periodo 15-19 giugno.







L’elenco delle convocate della Nazionale femminile:

PORTIERI: Nila Bertolino (2000 - Cassano Magnago), Francesca Luchin (1991 - Alì Best Espresso Mestrino)



IN CAMPO: Vanessa Djiogap (2001 - Cellini Padova), Cyrielle Lauretti Matos (1997 - Jomi Salerno), Giulia Dibona (1992 - Lions Sassari), Violetta Vegni (2000 - Mezzocorona), Annagiulia Francesconi (1999 - Cassa Rurale Pontinia), Carelle Djiogap (2000 - Cellini Padova), 𝗦𝘁𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗠𝗮𝗰𝗰𝗮𝗿𝗶 (1997 - 𝗚𝗿𝗼𝘀𝘀𝗲𝘁𝗼), Giada Babbo (1997 -Brixen Südtirol), Diana Kobilica (2001), Barbara Nothdurfter (2001 - Brixen Südtirol), Rocio Squizziato (1994 - Cassa Rurale Pontinia)

STAFF TECNICO: Daniel Lara Cobos (allenatore), Pedro Soria Serrano (vice-allenatore)



STAFF SANITARIO: Vincenzo Masi, Francesco Giuffrida

DELEGATO FIGH: Daniele Fachechi

In concomitanza con la partenza per la Spagna si unirà alla squadra anche il portiere Anja Rossignoli (1999 - Yellow Winterthur/SUI).







L’elenco dei convocati della Nazionale maschile:

PORTIERI: Thomas Postogna (1993 - Trieste), Lorenzo Martelli (1998 - Alperia Merano)



IN CAMPO: Davide Notarangelo (2000 - Junior Fasano), Luca Argentin (1990 - Tecnocem San Lazzaro), Alessandro Benini (2001 - Ventimiglia), Nicolas Dieguez (2000 - Banca Popolare Fondi), Nicolas Carlos Balogh Sedda (1992 - Ferrarin), Andrea Argentin (1995 - San Fior), Gianpaolo Sciorsci (2000 - Conversano), 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼 𝗣𝗶𝗼 𝗗𝗲𝗹 𝗚𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗲 (1999 - 𝗚𝗿𝗼𝘀𝘀𝗲𝘁𝗼), Alessio D'Attis (1989 - Ventimiglia), Nicola Moser (1997 - Pressano), Alessandro De Angelis (2003 - Lions Teramo), Ignazio Degiorgio (1999 - Conversano), Vincenzo Laera (1998 - Benevento), Filippo Angiolini (1999 - Junior Fasano)

STAFF TECNICO: Pasquale Maione (allenatore), Salvatore Onelli (vice-allenatore)



STAFF MEDICO: Roberto De Gregorio, Paolo Mottareale

DELEGATO FIGH: Daniele Fachechi

In concomitanza con la partenza per la Spagna si unirà alla squadra anche il portiere Giovanni Pavani (2000 - US Saintes/FRA).