Doposcuola sull'Amiata: studio di gruppo e yoga

Sono iniziate le attività del progetto After S-Cool realizzato nell'ambito di un bando dalla Fondazione CR Firenze e rivolto agli studenti dell'Isis Polo Amiata Ovest



Arcidosso: La Cooperativa Il Quadrifoglio di Arcidosso, in partenariato con la Cooperativa Giocolare, L'ISIS Polo Amiata Ovest, Merigar Comunità Dzogchen e con il sostegno del comune di Arcidosso, ha ottenuto un finanziamento per il progetto After S-Cool, realizzato nell'ambito del bando “Dopo Scuola 2022” promosso dalla Fondazione CR Firenze.

Il progetto, iniziato nei primi giorni di novembre, proseguirà per tutto l’anno scolastico 2022/2023 ed è molto ambizioso, perfettamente calato sul territorio amiatino e si inserisce nei momenti quotidiani dei giovani studenti, che sono al di fuori dalle canoniche ore di lezione scolastiche. L'obiettivo principe espresso in After S-Cool è lavorare insieme agli studenti delle scuole superiori che appartengono all'Isis Polo Amiata Ovest per ridare loro gli spazi di apprendimento, espressione e socializzazione che la pandemia da Covid ha sospeso.

Molte sono le azioni messe in campo partendo ad esempio dall'organizzazione di gruppi di studio pomeridiani coordinati da educatori. Sempre a disposizione dei giovani studenti, per tutto il periodo del progetto c’è anche un esperto in orientamento. Alle attività più classiche si sommano altre più originali, come il corso di yoga a cura degli insegnanti di Merigar.





PER SAPERNE DI PIÙ SUL BANDO

Il Bando "Dopo Scuola 2022" realizzato dalla Fondazione CR Firenze ha finanziato proposte per l'attuazione di percorsi di recupero e potenziamento delle competenze, di motivazione allo studio e di recupero della socializzazione rivolti agli studenti delle scuole secondarie di II grado della Città metropolitana di Firenze e delle province di Arezzo e Grosseto. Tra le finalità generali rientrano il potenziamento della motivazione e della partecipazione dei giovani alla vita del territorio, miglioramento dell’autostima e della crescita responsabile, l’acquisizione del metodo di studio e delle strategie più adatte al proprio stile di apprendimento; l’ideazione e lo sviluppo di una didattica su misura per studenti con disabilità e/o bisogno educativi speciali – azioni che concorrono a sostenere la comunità scolastica nel rispondere ai danni determinati dalla pandemia di Covid-19.