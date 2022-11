“Donne, vita, libertà”: Il movimento delle donne in Iran"

L’inaugurazione della mostra si terrà il 25 novembre a Grosseto presso la Sala Pegaso del Palazzo Provinciale alle ore 16.00.



Grosseto: Il 25 novembre, in occasione della “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”, si inaugura a Grosseto una mostra che propone una riflessione sulla condizione femminile attraverso l’ottica di una pittrice di Teheran che da qualche mese vive in Maremma.

La mostra, che resterà aperta fino al 6 gennaio 2023, è stata realizzata dalla Rete delle donne di Grosseto insieme alla Provincia di Grosseto, alla Commissione provinciale pari opportunità e alla Libreria delle ragazze. Per l’inaugurazione che si terrà alle ore 16 nella Sala Pegaso del Palazzo provinciale saranno presenti anche due studentesse del Liceo musicale del Polo Bianciardi di Grosseto, Emma Aliboni e Beatrice Ceccarelli, che suoneranno la Melodia Popolare Persiana.

Prima di arrivare in Italia Setareh Heidarizad si è distinta come artista di grande rilievo nel panorama internazionale, ha esposto in importanti gallerie d’arte ed è stata per anni docente di discipline artistiche all'Università di Teheran.

In città sono state allestite due esposizioni per mostrare una parte del suo percorso artistico. Nella Sala Pegaso del Palazzo della Provincia, sono esposte le opere degli ultimi anni, nelle quali Setareh esplora le molteplici sfumature della condizione femminile. Si tratta di pitture che, attraverso un linguaggio surrealista, mettono in evidenza una condizione di vulnerabilità, spesso condizionata da forme di violenza, sia essa fisica o psicologica. Le sue figure esprimono ciò che non può ancora essere rappresentato con la logica delle parole, ma attraverso l’espressione visiva della pittura.

Le opere esposte alla Libreria delle ragazze, in via Fanti a Grosseto, sono invece nate sull’onda delle emozioni suscitate a seguito delle proteste che dal mese di settembre sono esplose in Iran. Si tratta di opere dal segno grafico deciso, nelle quali prevalgono i colori del rosso e del nero con una forte carica espressionistica. Manifestano la rabbia e la ribellione delle donne iraniane che vivono con disperazione la condizione di sopraffazione imposta da una concezione patriarcale della società.

Setareh ci narra l’universo femminile, attraverso il suo sguardo di donna iraniana, lei che ha passato gran parte della propria vita in Medio Oriente, vivendo in prima persona i contrasti di una società nella quale le donne sono costrette ad una condizione paradossale che limita ogni aspetto della loro vita.

Orari della mostra: in Sala Pegaso del Palazzo Provinciale, piazza Dante Alighieri n. 35, Grosseto, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, compatibilmente con le disponibilità della sala.

Alla Libreria delle Ragazze, in via Fanti 11, Grosseto, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, sabato dalle 10 alle 13. Tel. 0564 - 20601.