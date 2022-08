annuncio Cronaca Donna investita da un auto. Interviene il 118 23 agosto 2022

Redazione Follonica: I mezzi del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti alle 9.45 in centro a Follonica per soccorrere una donna di 75 anni investita da un auto. La paziente è stata trasportata dall'ambulanza della Misericordia in codice 2 al Pronto soccorso dell'ospedale di Grosseto.





