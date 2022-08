Donazione: la Famiglia Naldini ha pensato alla Fondazione Il Sole

500 euro in memoria di Nilo Naldini recentemente scomparso nel terribile incidente in cui a Braccagni sono stati coinvolti quattro cicloamatori



Grosseto: La Fondazione Il Sole Onlus ha ricevuto una donazione di 500 euro in memoria di Nilo Naldini, recentemente scomparso in seguito al terribile incidente lungo la vecchia Aurelia, nei pressi di Braccagni, nel quale hanno perso la vita quattro cicloamatori grossetani.

«Nel profondo rammarico per la tragedia da cui origina questa donazione – spiega Massimiliano Frascino, presidente della Fondazione Il Sole – ringrazio di cuore la signora Daniela Morelli e le figlie Michela e Simona Naldini per aver pensato alla Fondazione Il Sole in un momento tanto doloroso. Con loro il nostro ringraziamento va agli amici del signor Nilo, residenti nel quartiere dove abitava con la famiglia, che si sono mobilitati per raccogliere i fondi e hanno voluto dedicargli i loro pensieri raccolti in un quaderno che è stato donato alla famiglia qualche giorno fa».

«Questo gesto – hanno scritto la moglie e le figlie del signor Nilo alla Fondazione - ci alleggerisce un po’ il cuore, perché siamo certe che avrebbe apprezzato e condiviso la scelta di donare questa somma ai ragazzi ai quali fornite nel quotidiano il vostro prezioso supporto nell’ottica di quell’inclusione che grazie a voi non rimane solo una parola, ma si traduce in azioni concrete».