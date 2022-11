Donato un defibrillatore agli Uffici Comunali

Montefiascone: La Società di Mutuo Soccorso ha donato agli Uffici Comunali di Montefiascone un defibrillatore.

Al momento della consegna la Sindaca Giulia De Santis e la vice Rosita Cicoria hanno sottolineato l’importanza di “Un ulteriore passo per garantire una sempre maggiore sicurezza sul luogo di lavoro ai nostri dipendenti. Un sentito ringraziamento al Mutuo Soccorso ed, in particolar modo, al suo presidente per la costante, attenta e fattiva presenza sul territorio. L’obiettivo è quello di fare di Montefiascone un paese cardioprotetto.”