Domenica un Natale in musica con la Filarmonica di Grosseto

Oggi nella sala conferenze del Polo Culturale Clarisse ha avuto luogo la conferenza stampa di presentazione del concerto di Natale della Società Filarmonica Città di Grosseto.



Grosseto: Lo spettacolo si terrà al Teatro Moderno, domenica 18 dicembre dalle ore 17.00. La Banda, considerata ormai una Benemerita, con i suoi quasi 250 anni di vita rappresenta un patrimonio per la Città di Grosseto. Si esibiranno sul palco circa quaranta musicisti con un solista di eccezione: il clarinettista Giovanni Lanzini.

Saranno eseguiti brani di musica moderna, della tradizione e natalizia, interpretati in chiave bandistica. La presenza del celebre clarinettista rappresenta anche un messaggio per i giovani e per chi studia musica: è possibile partire anche da una banda di paese, Cinigiano, per arrivare a calcare palcoscenici internazionali. L’ingresso, che sarà consentito dalle ore 16.30, è gratuito e senza bisogno di prenotazione. A dirigere l'ensemble sarà il Maestro Francesco Fantacci e lo spettacolo sarà condotto da Giancarlo Capecchi.

Lo scopo della banda cittadina è quello di allietare la popolazione nelle varie manifestazioni di avvicinamento alle feste, di portare allegria nei vari paesi e soprattutto di diffondere l'amore per la musica tra la popolazione ed in particolare tra le nuove generazioni . “La Banda cittadina porta sempre allegria e calore alla nostra città, in particolar modo quando si riunisce per celebrare la magia del Natale – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti -. Uno spettacolo imperdibile che darà lustro al nostro territorio, un momento che ci unisce in questo periodo di festa. Ringraziamo la Società Filarmonica Città di Grosseto per aver organizzato questo concerto, pronti a regalarci una serata di musica e di emozioni”.