"Domenica in Festa" nei musei della Maremma: ecco gli appuntamenti del MUVET

Castiglione della Pescaia: Per l’autunno 2022 il sistema provinciale dei Musei di Maremma promuove una nuova ed originale occasione per scoprire la straordinaria ricchezza e la diversità dell’offerta culturale dei Musei del nostro territorio. Prende così il via la prima edizione della “Domenica nei Musei di Maremma”, a cui anche il Falchi di Vetulonia è orgoglioso e entusiasta di aderire e che nella prima domenica dei mesi di ottobre, novembre e dicembre vedrà in tutta la provincia numerose iniziative gratuite. Per l'occasione infatti l'ingresso sarà gratuito e lo staff del MuVet, guidato del direttore scientifico Simona Rafanelli, ha preparato uno speciale calendario per le tre occasioni.



Domenica 2 ottobre, alle ore 11.00 e nel pomeriggio alle 16.00 si potrà prendere parte alle visite guidate alla mostra “A tempo di danza. In armonia, grazia e bellezza. Dalle meraviglie del Museo archeologico nazionale di Napoli alle opere di Antonio Canova, “figlie del cuore”. Il 6 novembre alle ore 11:00 il MuVet sarà felice di ospitare "ScArti", la conferenza-dibattito sull'arte del riciclo e il riciclo nell'arte, tenuta dal bio architetto Rodolfo Lacquaniti, artista e creatore del giardino d’arte “Viaggio di Ritorno” e della “Biennale dello scarto”, e Mauro Papa, direttore del Polo culturale Le Clarisse e del Museo collezione Gianfranco Luzzetti di Grosseto. "ScArti" è un progetto promosso dal Sistema dei Musei di Maremma, un evento itinerante di didattica, informazione e promozione legato al tema della sostenibilità ambientale, che si incentra sull'arte del riciclo e del recupero dei materiali di scarto. Sempre alle ore 11:00 i bambini potranno prendere parte al laboratorio didattico e creativo a cura di Clan. Infine, domenica 4 dicembre alle ore 11:00 e alle 15:00 il MuVet festeggerà l’inizio del periodo natalizio con “Il Museo dei Piccoli”: due laboratori rivolti ai giochi e al Natale. Attività per bambini 6-12 anni.

Tutti gli eventi sono gratuiti. Informazioni e prenotazioni si possono ottenere contattando la sede del Falchi ai numeri: 0564 927241 - 0564 948058 o attraverso posta elettronica: museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it