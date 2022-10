Domenica in campo alla pista Mario Parri le due formazioni giovanili del CP

Grosseto: Turni di riposo per le tre formazioni seniores del Circolo Pattinatori Grosseto. L’Edilfox in serie A1 è ferma per i World Games in Argentina, l’Hobbystore in serie A2 e il Carrefour Alice in serie B osservano un turno di riposo in Coppa Italia. A scendere in campo domenica saranno solo le due formazioni giovanili, impegnate sulla pista Mario Parri nel centro sportivo di via Mercurio Alle 11 il Tuttauto Davitti under 13, guidato da Stefano Paghi, ospiterà la visita del Gamma Sarzana. Un match che il Cp vuole provare a vincere. Alle 15 la formazione U11 Papini si confronterà con il Follonica, in un test probante dopo la vittoria per 15-0 su Siena.

BALDI IN ARGENTINA. Il medico sociale del Circolo Pattinatori Grosseto, Giovanni Baldi, è intanto volato in Argentina. Sarà il responsabile sanitario delle tre nazionali azzurre che parteciperanno ai World Games. Nelle prossime settimane Baldi dovrà seguire gli atleti della squadra Seniores, di quella Under 19 e della selezione femminile. Un’esperienza che il medico grossetano sta affrontando con grande entusiasmo e che arricchirà il suo palmares sportivo che lo ha visto impegnato nel calcio, nell’ippica (sia al Casalone che all’ippodromo dei Pini), fino ad arrivare al ciclismo e al golf.

Nella foto il dottor Giovanni Baldi (al centro) con lo staff e gli atleti della nazionale under 19