Domenica chiude il “Maremma Archeofilm”

Gran finale col mistero delle origini dell’uomo e gli Incas. Sarà assegnato anche il premio “Maremma archeofilm 2022”



Grosseto: Chiude domenica 19 giugno ore 21.15 “Maremma Archeofilm” il Festival internazionale di archeologia, arte e ambiente ospitato nel Giardino dell’Archeologia (ingresso libero e gratuito). Per il gran finale sarà proiettato “Kromdraai, alla scoperta del primo essere umano” (Nazione: Francia - Regia: Cédic Robion - Durata: 52′). La pellicola conduce il pubblico ai margini dell’Africa meridionale nella valle che l’UNESCO ha chiamato “la culla dell’umanità”. È qui che è stato scoperto il maggior numero di resti dei nostri antenati. A Kromdraai, in Sud Africa, il paleoantropologo José ha scoperto le ossa di due bambini… di 2,5 milioni di anni! Un reperto è umano, l’altro appartiene al nostro cugino più stretto.

Questa indagine archeologica è il punto di partenza di un’avventura scientifica senza precedenti, che potrebbe finalmente sollevare il velo sulle origini dell’umanità. Ospite della serata conclusiva Chiara Valdambrini, direttrice del Musei Archeologico e d’Arte della Maremma che, intervistata dal direttore di Archeologia Viva Piero Pruneti, parlerà del territorio di Grosseto nel Medioevo. A seguire la cerimonia di attribuzione del premio Maremma Archeofilm 2022 al film più gradito al pubblico. La serata si chiude con “Choquequirao, la geografia sacra degli Incas” (Nazione: Francia - Regia: Agnès Molia, Nathalie Laville - Durata: 26’). Ultimi arrivati sulla scena andina, nel XV secolo gli Incas costruirono il più grande impero che l’America avesse mai visto. Sebbene non conoscessero né la scrittura né la ruota, gli Incas si rivelarono geniali architetti, costruendo enormi edifici in pietra e terrazze a più livelli per l’agricoltura. Anche per la serata di domenica degustazione vini offerta da La Selva. La manifestazione è organizzata da “Archeologia Viva (Giunti Editore) /Firenze Archeofilm” e Associazione M.Arte. Informazioni: 0564. 488752 (Museo Archeologico di Grosseto)

In caso di maltempo il festival si svolgerà presso il Museo di Storia Naturale (str. Corsini 5, Grosseto).