Domenica arriva in città...Babbo Natale in Vespa! 14 dicembre 2022

Redazione Grosseto: Domenica 18 dicembre arriva a Grosseto Babbo Natale in Vespa, con un programma ricco di eventi per grandi e piccoli. L’evento, organizzato dal Vespa Club di Grosseto con la collaborazione ed il patrocinio del Comune, è stato pensato anche per dare risalto al centro storico, valorizzare le piazze e le vie all’interno della città.

La giornata inizia alle 10.40 con il ritrovo alla sede del Vespa Club. Alle 11.15 avverrà la consegna dei regali alla Casa di Riposo Francesco Ferrucci e subito dopo anche all’Istituto Cattolico Santa Elisabetta. Alle 12.30 presso il supermercato Conad in via Scansanese ci sarà il pranzo e alle 15.15 ci sarà un altro ritrovo al Piazzale dello Stadio. Infine, alle 16.00, si terrà la mostra statica in Piazza Dante e la consegna di regali e dolci ai bambini. “Un’iniziativa originale che ha lo scopo, specialmente in questo periodo, di rendere sempre più vivace e vitale il centro storico – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al turismo Riccardo Megale -, valorizzando le piazze e le vie della città. Un evento imperdibile per i bambini, che vedranno arrivare tanti babbi natale su delle vespe fiammanti, che porteranno loro doni e caramelle. E' importante celebrare le festività natalizie attraverso l’organizzazione di eventi corali di partecipazione, attrazione e coinvolgimento di tutta la cittadinanza, anche con lo scopo di incentivare l’economia del turismo”.

