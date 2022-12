Cultura & spettacolo Domenica 4 dicembre musei ad ingresso libero in Provincia di Grosseto 1 dicembre 2022

Redazione Ultimo appuntamento di “Domenica nei Musei di Maremma” con tutti i musei aperti e tanti eventi per grandi e piccini.

Grosseto: Dai tesori dell'archeologia etrusca e romana, ai capolavori dell'arte medievale e moderna fino alla riscoperta del passato minerario e la natura della Maremma. Domenica 4 dicembre in Provincia di Grosseto sarà l'ultimo appuntamento di “Domenica nei Musei di Maremma”, l'iniziativa organizzata dal Sistema Musei di Maremma che prevede l'ingresso libero negli oltre 40 tra musei, centri espositivi e aree archeologiche del territorio. Un evento che nasce sull'esempio del Ministero della Cultura con l'apertura gratuita dei musei statali la prima domenica di ogni mese. Sarà una domenica speciale per tutti coloro che vorranno visitare i musei e luoghi di cultura dalle Colline Metallifere passando da Grosseto, Vetulonia e l'Amiata fino all'Argentario, poi Saturnia e la zona dei tufi di Pitigliano e Sovana, con decine di eventi tutti ad ingresso libero: passeggiate con archeologi e studioso, visite guidate nei musei e alle mostre, incontri, degustazioni, laboratori didattici e tanto altro. Il programma completo degli eventi e dei musei aperti si può consultare sul sito www.museidimaremma.it e nelle pagine Facebook e Instagram dei Musei di Maremma. Seguici





