Domani incontro preliminare aperto a ordini e associazioni per l’ex cinema Marraccini

Grosseto: Domani alle 15, nella sala consiliare del Comune, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il presidente del Consiglio Fausto Turbanti e gli assessori ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi e alla cultura Luca Agresti incontreranno gli ordini professionali e le associazioni di categoria in quello che sarà il primo di una serie di appuntamenti in cui presentare idee e proposte sui possibili utilizzi del neo acquistato edificio dell’ex cinema Marraccini, all’interno del centro storico. Un incontro preliminare tra il Comune e i principali gruppi di interesse del territorio, in vista del processo partecipativo, per raccogliere e condividere indicazioni sul futuro di un immobile che ha fatto la storia di Grosseto.



“Questa è soltanto la prima fase di un percorso condiviso – spiega il sindaco Vivarelli Colonna - che ci condurrà allo sviluppo di un progetto volto a dare all’ex cinema Marraccini un nuovo scopo ed utilizzo. In questo senso, il Comune è pronto ad affrontare la sfida con l’obiettivo di valorizzare, anche in linea con il Pinqua ed il piano di investimenti del PNRR, il nostro centro cittadino e trovare, grazie a un ragionamento organico e di sistema, la destinazione che meglio si adegua alle caratteristiche ed alla posizione dell’edificio”.