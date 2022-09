Domani apre il gazebo del PD a Grosseto in piazza Socci

Agricoltura, difficoltà e prospettive, i candidati Pd domani in piazza Socci

Grosseto: A venti giorni dalle elezioni politiche del 2022, lunedì 5 settembre alle 18 a Grosseto in piazza Socci apre il gazebo del PD a Grosseto. "Le elezioni politiche 2022 sono indubbiamente un appuntamento straordinariamente importante per il nostro Paese dopo due anni di pandemia, una crisi energetica epocale, una guerra vicina e un'economia impazzita che travolge la vita delle famiglie. Quattro ingredienti che ci stanno accompagnando e che portano con se ipoteche concrete sul futuro Governo", dice una nota della segreteria provinciale Pd Grosseto.

"Il Partito Democratico è una forza consapevole e responsabile che crede sia necessario all'Italia un Parlamento ricco di competenza e capacità di governo che sappia compiere scelte e riforme a tutela di tutti i cittadini. Grosseto e la sua provincia non sono e non saranno esenti da questo tsunami e la fragilità generale è acuita dalla storica debolezza delle infrastrutture che ricade sulle imprese. È per questo motivo che il PD vuole iniziare i venti giorni di campagna elettorale mettendo da subito i piedi in mezzo ai problemi. L'appuntamento di lunedì 5 settembre alle 18 a Grosseto in piazza Socci parte dal settore primario dell'economia: l'agricoltura. Saranno chiamati a discuterne e presentare le proposte del PD Camilla Laureti, eurodeputato membro della commissione agricoltura, e i candidati al Parlamento Enrico Rossi e Marco Simiani. L'iniziativa inaugura il gazebo del PD a Grosseto e apre a una lunga sequenza di incontri pubblici che declineranno i temi principali che interessano la nostra area, la Toscana del sud e il rapporto con il resto d'Italia e di Europa", termina la nota.