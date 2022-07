Dodò arrivato a Firenze, giovedì le visite mediche. Poi volerà a Moena

Imminente l'arrivo di Dodò nel ritiro di Moena- Solita grande affluenza a Viola Village, record di abbonamenti- Sarà ancora a Moena il ritiro della Fiorentina per i prossimi due anni.



Moena. Finalmente ci siamo. Dodò dopo le visite mediche è atteso a Moena. Ma quanto entusiasmo c'è intorno alla Fiorentina, superato il tetto di 15 mila abbonati. E questa mattina, la grande festa per la viola, è andata ancora una volta in scena, per esistere alla seduta di allenamento mattutino, al termine del quale c'è stata la conferenza dell'esterno Riccardo Sottil. L'esterno viola è stato esplicito, miglioriamo il 7. posto, punto alla nazionale, sono d'accordo con Daniele Pradè, ha detto. Ma ancora una volta il Viola Village è stato preso d'assalto dai tifosi, per la caccia a nuovi autografi e la visita in massa alla Fiorentina Store.





Grandi movimenti intorno alla squadra dal punto di vista, arrivi-partenze. Milenkovic ancora in bilico se restare, il centrale viola è richiesto dalla Juventus, mentre il sogno viola si chiama Luis Alberto, che ha chiesto di andare via, ma Lotito vuole 25 milioni. Intanto anche Luca Ranieri ha raggiunto il ritiro di Moena. La preparazione prosegue a ritmo intenso, con Nico Gonzales si è fermato per un problema al collo, ma nulla di grave.

Villa Village centro dell'attrazione per migliaia di tifosi che sono molto vicini alla squadra. Prossimo impegno per la Fiorentina è per il giorno 22 luglio quando alle ore 17 incontrerà il Trento allo stadio Benati. Nel frattempo Daniele Pradè ste pensando dove intervenire, ci sono le voci che portano a Bajrami, a Lo Celso, ed in ultima, il sogno Luis Alberto che vuole andare via della Lazio, ma ci voglio 25 milioni per acquistarlo. La Fiorentina cerca una mezz'ala, un difensore ed un centrocampista. Oggi non ci sarà la seduta di allenamenti pomeridiana. Nei giorni scorsi ci sono stati gli incontri tra la Fiorentina e l'amministrazione comunale di Moena, per confermare il ritiro della squadra viola anche nei prossimi due anni in Val di Fassa.