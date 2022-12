Dodici fotografi per dodici mesi

A dicembre Mattia Crocetti racconta Piombino. Nei mesi scorsi i lavori di Camilla Milani all’Isola d’Elba, Riccardo Svelto a Firenze e Claudia Gori a Prato. 12x12 è un progetto nato dalla collaborazione fra il festival internazionale di fotografia Cortona On The Move e Autolinee Toscane

Cortona: Una nuova estetica del trasporto pubblico. 12 fotografi per 12 mesi, con l'obiettivo puntato sulla Toscana, sul suo territorio e sui mezzi che la percorrono trasportando migliaia di cittadine e cittadini. 12x12 è il progetto lanciato a luglio 2022 dal festival internazionale di fotografia Cortona On The Move in collaborazione con Autolinee Toscane.

Da agosto i fotografi selezionati, di cui undici sono toscani o hanno scelto la Toscana come residenza, raccontano un territorio attraverso progetti fotografici personali e mettono al centro persone, relazioni, luoghi: prospettive che si intrecciano per una nuova narrazione del trasporto pubblico. Storie in movimento, a bordo degli autobus che ogni giorno percorrono le province della regione.

A luglio e agosto il progetto 12x12 è stato inaugurato con una mostra in movimento: alcune foto della serie “Constant Bloom” di Lucas Foglia sono state allestite su dieci autobus, uno per provincia, mentre il lavoro completo era ospitato nell’ambito dell’edizione 2022 di Cortona On The Move.

A settembre Camilla Milani ha raccontato il trasporto sulla sua Isola d’Elba tra quotidianità e turismo, concentrandosi sulla Costa del Sole, un tratto che si estende nella parte sud occidentale dell’isola. A ottobre Riccardo Svelto ha scelto la città di Firenze per il suo lavoro incentrato sull’adolescenza. Nel mese di novembre Claudia Gori ha documentato il trasporto pubblico nella sua città natale, Prato, con un particolare focus sul percorso urbano che connette il centro alle periferie e sulle persone incontrate lungo questo itinerario. Mattia Crocetti, con il progetto Linee di Ferro sta raccontando, a dicembre, la sua Piombino. Attraverso il ferro e la sua produzione, dagli etruschi alle acciaierie. Per seguire tutti i progetti, basta seguire il profilo Instagram di Autolinee Toscane @at_toscana. Un racconto fotografico lungo un anno in cui si alternano stili, sguardi, storie e luoghi della Toscana.

Mattia Crocetti, 29 anni, è un fotografo e documentarista cresciuto a Piombino. Sviluppa progetti fotografici che raccontano l'interazione tra uomo e la natura, tra l’eredità culturale del passato e l’innovazione della vita odierna. Indaga i suoi soggetti attraverso una visione intima che combina la tecnica del reportage con le tecnologie contemporanee. Collabora con magazine, italiani e internazionali.

Il festival internazionale di fotografia Cortona On The Move si svolge dal 2011 in Toscana a Cortona, in provincia di Arezzo. Protagonista della produzione fotografica a livello internazionale, il festival è un riferimento per fotografi, curatori, autori, critici, oltre che per il pubblico. Il festival mette al centro del suo interesse la narrazione documentaristica e si focalizza su temi contemporanei e socialmente rilevanti. In un momento storico in cui la fotografia rappresenta il mezzo più universale per raccontare il mondo in cui viviamo, il festival si pone l’obiettivo di renderla accessibile e comprensibile al grande pubblico e ne fa volano di scambio e accrescimento culturale. Ad ogni edizione Cortona On The Move porta avanti una ricerca sull’evoluzione del linguaggio fotografico e privilegia sempre più la produzione e la realizzazione di contenuti originali e inediti. Dalla metà di luglio alla fine di settembre eventi ed esposizioni fotografiche animano il borgo medievale di Cortona, di cui il festival valorizza il patrimonio artistico: la Fortezza del Girifalco, struttura fortificata di origine medicea che sovrasta Cortona, palazzi storici e spazi aperti suggestivi.Cortona On The Move nasce da un’idea di ed è prodotto da Associazione Culturale ON THE MOVE il cui obiettivo è diffondere e promuovere la fotografia contemporanea.

Autolinee Toscane dal 1° novembre 2021 gestisce il trasporto pubblico locale su gomma della Regione Toscana. Uno degli obiettivi di Autolinee Toscane è quello di coinvolgere la comunità degli utenti e far cambiare la percezione del trasporto pubblico, grazie anche alla collaborazione con realtà artistiche che poco hanno a che fare con il servizio dal punto di vista tecnico ma che possono dare un punto di vista inedito a questo racconto. L’intento del progetto 12x12 è quello di riportare l’autobus alla sua dimensione originaria. Non un mezzo povero e vetusto che non funziona a prescindere, ma spazio vissuto, una sentinella che si muove su ruote attraversando il territorio, che trasporta persone e all’interno del quale le storie, gli sguardi e le relazioni di queste persone si incontrano.