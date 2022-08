annuncio Attualità Divieto temporaneo di balneazione in area a nord di Marina di Bibbona 19 agosto 2022

Redazione Bibbona: Divieto di balneazione temporaneo presso l’area nord di Marina di Bibbona a seguito della nota dell’Arpat con la quale viene comunicato che, a causa dei risultati sfavorevoli delle analisi effettuate su un campione di acqua prelevata in data 16 agosto, l’area è da considerarsi temporaneamente non idonea alla balneazione.

Il divieto di balneazione è stato tempestivamente ed opportunamente comunicato ai bagnanti tramite apposita segnaletica di divieto e, contemporaneamente, sono stati adottati tutti gli accorgimenti atti ad eliminare ogni possibile fonte di pericolo al fine della salvaguardia della salute pubblica. L’ordinanza, dal carattere urgente e contingibile, impone il divieto di balneazione dalla data di oggi, giovedì 18 agosto fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di balneabilità relativamente all’area suddetta. (foto di repertorio)

