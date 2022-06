annuncio Ambiente Divieto di utilizzo dell'acqua potabile per scopi ed usi non domestici 22 giugno 2022

Redazione Monte Argentario: Un'ordinanza per la razionalizzazione del consumo di acqua potabile e il conseguente divieto di uso improprio della risorsa idrica è stata firmata dal sindaco di Monte Argentario.

Il provvedimento è scaturito dalla necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione per l’approvvigionamento durante il periodo estivo, particolarmente critico a causa dell’aumento delle temperature, della scarsità delle precipitazioni, dell’aumento dei consumi per attività turistiche, irrigue ecc. L'ordinanza ordina l'assoluto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare l'acqua potabile proveniente dagli acquedotti urbani e rurali per scopi diversi da quelli igienico-domestici fino al 30 settembre 2022. Per chiunque violi il provvedimento è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 100 a 500 euro. La Polizia Municipale è incaricata del controllo dell’esecuzione dell’ordinanza.

