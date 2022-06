Distretto sanitario, Coraggio Italia: “Servono orari certi”

Follonica: “L’ambulatorio di psichiatria che si trova nel distretto sanitario deve essere potenziato perché al momento presenta diverse criticità”. Sandro Marrini, capogruppo di Coraggio Italia nel Consiglio comunale di Follonica, denuncia le carenze di un servizio indispensabile per gli abitanti della città del golfo.



“Da quanto mi è stato riferito, spesso i pazienti si recherebbero al distretto sanitario, per loro personali necessità oppure per accompagnare un familiare, ma nell’ambulatorio di psichiatria non sarebbe presente il medico e non sarebbero stati stabiliti orari precisi per le visite: ad esempio, a volte lo specialista ci sarebbe solo la mattina del lunedì, a volte mai; inoltre, il venerdì mattina il servizio risulterebbe scoperto fino al successivo mercoledì pomeriggio – spiega Marrini -. Una simile situazione contrasterebbe anche con gli orari riportati sul sito della struttura sanitaria: ad esempio, le prestazioni di salute mentale per l’infanzia e l’adolescenza prevedrebbero la presenza di uno psichiatra ogni lunedì e giovedì, dalle 8.00 alle 17.00, ed ogni martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 14.30”.

“Da quanto mi risulta, una simile problematica colpirebbe anche i pazienti adulti, che spesso nell’ambulatorio non troverebbero una risposta ai loro problemi e, quindi, sarebbero costretti a spostarsi a Grosseto – sottolinea Marrini -. Chiediamo pertanto ai responsabili del distretto e a quelli della psichiatria di chiarire ai cittadini l’orario esatto degli ambulatori e di visitare i pazienti con regolarità, perché al momento sembra che non ci siano giorni precisi in cui rivolgersi agli specialisti. Non dovrei essere io a ricordare alla Asl che si tratta di pazienti particolarmente ‘fragili’, per i quali sapere che un medico è presente, a loro completa disposizione, per dare una risposta immediata ai loro problemi rappresenta un faro nella nebbia, una certezza che è alla base della cura delle loro patologie”.

“Mi auguro che l’Azienda sanitaria dia una risposta rapida ed efficace alla mia segnalazione – termina il capogruppo di Coraggio Italia – e invito anche il sindaco, in qualità di massimo responsabile della salute pubblica, a sollecitare gli organi competenti affinchè trovino una soluzione a questa grave problematica. In caso contrario, porterò avanti ad oltranza questa mia battaglia in nome di tutti quei cittadini che hanno diritto ad un’assistenza sanitaria di primo livello”.