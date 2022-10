Disservizi dell'Acquedotto a Roccastrada: "Si chieda sconto sulle bollette"

Roccastrada: «Da anni nel Comune di Roccastrada e in particolare in una delle frazioni Sassofortino - si legge nella nota della Segreteria PCI Colline Metallifere - si continuano ad avere ad intervalli mensili disservizi nella regolare erogazione dell'acqua. Sono già 3 giorni che non c'è acqua. Disservizi continui che mettono in grande e grave difficoltà una popolazione anziana.

Non basta portare botti di acqua, è necessaria e urgente una vera sistemazione dell'intera rete idrica, mettendo in rete Sassofortino con l'altra frazione Roccatederighi.

Alla presenza delle botti, occorre un servizio porta s porta per chi ha problemi s muoversi da casa, per chi non ha autoclave per potersi lavare.

Chiediamo al Sindaco/Presidente della Provincia di Grosseto Limatola di farsi carico del disservizio ormai cronico della frazione e chieda a Fiora uno sconto sulle bollette dell'acqua in base ai disservizi degli ultimi anni. Inoltre, chiediamo che venga predisposto un incontro in conferenza dei servizi comunale e provinciale per una verifica tecnica che accerti i perché di queste continue difficoltà sulla rete idrica a Sassofortino.

Nell'occasione chiediamo di sapere a quando la sistemazione del decoro urbano della frazione, con il ripristino di asfalto visto lo stato del centro storico sempre più simile ad un campo da golf, con buche sempre più profonde.

Il PCI Colline Metallifere chiede al Sindaco di muoversi affinché la popolazione sia tutelata e non abbandonata».