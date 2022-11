Acquapendente: "Dirette Facebook sedute consiliari, niente è cambiato”

Acquapendente: Nuovo attacco dei consiglieri di minoranza Federica Friggi, Alessandro Brenci, Domitilla Agostini, Valentina Sarti alla Sindaca di Acquapendente Alessandra Terrosi.

Eccone il contenuto: «Il 27 giugno 2022 abbiamo richiesto l'autorizzazione per la trasmissione in diretta dei Consigli Comunali. Nella email di risposta ci veniva comunicato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale rinnovare totalmente la strumentazione così da permettere oltre alla registrazione anche la visione in streaming e garantire la più ampia partecipazione degli Aquesiani al Consiglio Comunale. Al 16 novembre 2022 non abbiamo notato alcuna modifica rispetto alla strumentistica in dote nell'aula consigliare.

Per questo motivo abbiamo presentato una mozione per chiedere al sindaco di consentire la pubblicazione di dirette Facebook affinché tutti i cittadini possano essere al corrente di quanto accade nel consiglio comunale. Ci teniamo a precisare che: 1) Le sedute del consiglio Comunale sono pubbliche; 2) La sala consiliare del nostro Comune seppur spaziosa ed accogliente non garantisce un'idonea fruizione per tutta la cittadinanza; 3) Molti cittadini vorrebbero partecipare ma per problemi di salute, di lavoro, familiari non possono farlo direttamente, pur avendone espresso Il desiderio oltre che il diritto; 4) Le riprese del consiglio comunale di Acquapendente in diretta rappresenterebbero una grande prova di trasparenza e della volontà di coinvolgere II più possibile i cittadini nella partecipazione alle attività politiche; Cari compaesani tenete presente che il costo per pubblicare e autorizzare una diretta sarebbe pressoché nullo in quanto sarebbero necessari: a) Uno smartphone o tablet; b) Un apparecchio audio per iI sonoro ed una connessione internet. Chiediamo pertanto al Sindaco e alla Giunta di garantire, nel più breve tempo possibile, la diretta streaming dei Consigli Comunali sulla pagina facebook del comune di Acquapendente a partire dalla prima sessione utile».