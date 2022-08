Diocesi: a Punta Ala il 15 agosto benedizione del porto

Punta Ala: E' il mare a «dominare» le feste in questo periodo dell’anno. E non potrebbe essere diversamente, soprattutto laddove il mare è anche una risorsa che garantisce sviluppo e futuro. È così in tutte le località costiere, dunque, non poteva non esserlo anche a Punta Ala, dove nella solennità dell’Assunta, è invalsa la tradizione proprio di benedire il mare. Il vescovo Giovanni si recherà nella splendida località costiera nel pomeriggio del 15 agosto, dove alle 18, al porto, presiederà un momento di preghiera, a cui farà seguito la benedizione. Il Vescovo, accompagnato dal parroco don Vincenzo Repici, salirà su un’imbarcazione per un breve giro dentro l’area del porto e per impartire la benedizione.