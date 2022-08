Dilettando Manciano in Tv

Lunedì 22, sabato 27 e domenica 28 agosto, gli appuntamenti televisivi di Dilettando da Manciano. Otto ore di trasmissione



Grosseto: Prima messa in onda per “Dilettando con Avis” da Manciano. La trasmissione più frizzante dell’estate, condotta da Carlo Sestini andrà in onda lunedì 22 alle ore 23 su Toscana Tv.

Organizzata dall’amministrazione comunale di Manciano nel parco Mazzini, la kermesse ha messo in luce dei veri e propri talenti le cui esibizioni sarà possibile seguirle nella serata televisiva. Ospite della puntata, Eugenio Fagnoni, il contadinosauro, tornato a calcare i palcoscenici. Anche nella puntata mancianese, alla presenza del sindaco Mirco Morini e dell’assessore Andrea Caccialupi, si sono succeduti momenti per parlare di donazione di sangue e plasma, ed è stato consegnato da parte della produzione di Dilettando un riconoscimento all’ex presidente di Avis Manciano, Sirio Sabatini.

Gli altri appuntamenti televisivi con Dilettando da Manciano saranno i, sabato 27 alle ore 14,20 su Toscana Tv (canale 11) e su Siena Tv (canale 91) alle ore 21 e domenica 28 alle ore 13.