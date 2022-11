Digital storytelling sui luoghi e sapori della Maremma

Obiettivo: coinvolgere un pubblico ancora più vasto attraverso il racconto dei visitatori



Grosseto: La promozione del territorio passa dal digital storytelling, almeno quella proposta dalla Confcommercio di Grosseto attraverso Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana volto a promuovere ristoranti e botteghe alimentari che utilizzano le produzioni locali.

“Experience Maremma food and wine, what else?” è il titolo del nuovo programma di itinerari alla scoperta della Maremma più vera realizzato dall’Associazione di categoria e che strizza l’occhio agli utenti dei social e del web più in generale.

“Vogliamo sfruttare il mondo virtuale per raccontare in chiave moderna, anche ai più giovani, il patrimonio culturale ed enogastronomico del nostro territorio – spiega Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto – Stiamo prendendo consapevolezza che i visitatori con le loro foto, video e commenti, stanno diventando uno strumento virale di marketing. Ciò che proponiamo per Vetrina Toscana quest’anno sarà un modo per raggiungere e coinvolgere un pubblico ancora più vasto che potrà così trovare altri motivi per innamorarsi della nostra splendida terra, delle sue produzioni tipiche agroalimentari attraverso i ristoranti e le botteghe della rete di Vetrina Toscana”.

Alla base ci sarà un nuovo calendario on line di bellissimi itinerari con visite guidate e pranzi degustazione che saranno sempre disponibili, ovvero le gite partiranno durante l’anno al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

“La rampa di lancio” del progetto e degli itinerari saranno i social network, dove troveranno spazio stories e reel dedicati. Sfruttando l’intera gamma degli strumenti creativi offerti attualmente, Confcommercio coinvolgerà in questa operazione fotografi, videomaker, content creators, guide turistiche e ambientali, tutti professionisti dei loro settori. Non solo virtuale: per “Experience Maremma” non ci sarà solo un catalogo digitale, perché Confcommercio Grosseto promuoverà “alla vecchia maniera” itinerari, ristoranti e botteghe, dedicando a Vetrina Toscana un gazebo nel mercatino di Natale che si svolgerà nel centro storico di Grosseto per tutto il mese di dicembre.

Per quanto concerne il programma, la tappa “zero” di “Experience Maremma” è fissata per la mattina di domenica 27 novembre a Roccalbegna. La guida turistica Elena Innocenti porterà i visitatori alla scoperta dell’affascinante borgo che si sviluppa all’ombra del grande sasso e di alcuni luoghi significativi nei dintorni, come il Museo della Focarazza, che sarà riaperto per l’occasione. La visita si concluderà con un pranzo-degustazione di prodotti tipici al ristorante “Il Cacciatore”, in località Santa Caterina. Tutto questo, alla presenza dei content creators, che realizzeranno il primo loro “storytelling” della suggestiva zona intorno al Monte Labbro.