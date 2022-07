Difesa costa, Spadi: “Regione finanzia ripascimento tombolo di Campo Regio"

Il consigliere regionale commenta la delibera approvata dalla Giunta regionale



Firenze: “Con l’approvazione da parte della Giunta regionale del secondo stralcio del documento operativo per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera toscana, abbiamo ottenuto per la Maremma Toscana un importante obiettivo: – afferma il consigliere regionale, Donatella Spadi – è stato infatti deciso di finanziare con 2milioni e mezzo di euro il ripascimento di tombolo di Campo Regio, nel comune di Orbetello e con 150mila euro la progettazione esecutiva per il ripascimento dell’arenile di Scarlino. Dopo gli investimenti per Punta Ala e il litorale castiglionese, la Regione Toscana dimostra ancora una volta grande attenzione verso la costa maremmana, una delle più apprezzate d’Italia, ai primi posti delle classifiche di Legambiente sul mare più bello.”

“Opere di ripascimento come queste -prosegue Donatella Spadi - sono fondamentali non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico e turistico. Proseguiamo nel nostro impegno al fianco dei Comuni per difendere il paesaggio costiero della Toscana e contribuire alla crescita dei territori e del loro indotto turistico.”