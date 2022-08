annuncio Cultura & spettacolo Diego Borotti Quintet in concerto a Castiglione Della Pescaia 10 agosto 2022

Redazione Castiglione della Pescaia: Giovedì 11 agosto alle 21:30, a Castiglione della Pescaia, un nuovo concerto di Grey Cat Festival. Sarà sul palco di Piazza Solti, Diego Borotti Jazz Quintet, gruppo che nasce nel segno del post-bop, della trasformazione delle strutture dei grandi standard di cui i quattro protagonisti si sono cibati nella loro vita musicale, nella scrittura di brani originali che hanno le radici nella tradizione del jazz e le fronde nella commistione di suoni acustici ed elettronici, nella musica classica del '900 e nelle forme "aperte", nel funk nero così come nelle sonorità aeree della world-music.

Il tentativo di rimettere su di un solo piano i propri sconnessi culturali e di dotare la propria musica di un respiro largo, rendono questo quartetto una tra le proposte più interessanti nel panorama europeo. Nell’occasione il quintetto composto da Diego Borotti saxofoni, Cesare Mecca tromba, Fabio Gorlier pianoforte, Davide Liberti contrabbasso e basso elettrico, Mattia Barbieri batteria elettronica, ospita la vocalist Monica Fabbrini che si innesta magnificamente nell’originale sound del gruppo, fornendo momenti meditativi e lirici. Completa la formazione il talentuoso trombettista emergente Cesare Mecca.

Ingresso gratuito.

