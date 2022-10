Di Giacinto: idee per rilanciare l'Ippodromo dei Pini di Follonica

Follonica: «Qualche settimana fa - dice il Consigliere comunale Massimo Di Giacinto - analizzai la situazione dell’Ippodromo dei Pini prendendomi l’impegno a far conoscere un paio di idee per rilanciare l’impianto, necessità auspicata già dal 2012 dalla società che gestisce le corse dei cavalli. L’allora presidente del consiglio d’amministrazione e adesso amministratore unico, nel presentare il nuovo piano industriale della società, dichiarava che la logica ispiratrice era quella di offrire “una struttura aperta a tutti i clienti e funzionante 365 giorni l’anno a prescindere dal calendario delle corse. Struttura che deve ospitare eventi e attività tali da non farla definitivamente morire”. E poi, molto opportunamente, parlava della necessità di modificare la convenzione col Comune di Follonica per cambiare veste all’ippodromo non relegandolo esclusivamente all’ippica ma utilizzandolo anche per convegni, manifestazioni e fiere fino a pensarlo come la ‘porta fisica’ del Parco di Montioni. Tutto giusto a quel tempo, com’è giusto ancora adesso.

Ma in questi dieci anni non è successo proprio nulla di tutto quello che il rappresentante della società sperava accadesse. E allora, per esempio, una ‘scuola di formazione ippica’ per aspiranti guidatori, fantini, allenatori, artieri, maniscalchi e veterinari specializzati nella cura del cavallo, non potrebbe trovare posto all’interno di quell’area? Così come, contattare il Comitato Italiano Paralimpico per verificarne l’interesse a collocare negli ampi spazi dell’ippodromo un centro tecnico nazionale di allenamento per la pratica sportiva degli atleti disabili, di qualsiasi disciplina, è una pazzia? Non mi sembra, anzi. E’ proprio un peccato che quel bellissimo e mastodontico impianto, inaugurato nell’estate del 2009, sia così sottoutilizzato solo perché la convenzione col Comune non permette di farci null’altro al di fuori di eventi che riguardano l’ippica e l’equitazione.

Allora si apra un confronto costruttivo per verificare la possibilità di cambiare la convenzione, aggiornandola ai tempi, salvaguardando in ogni caso l’attività che attualmente vi si svolge perché è una tradizione della nostra città. Sarebbe un bene per tutti i soggetti interessati se l’ippodromo ritornasse un punto di incontro e aggregazione popolare, come quando era a Fontetonda, e poi potrebbe essere l’occasione buona per risolvere una volta per tutte, con l’accordo delle autorità competenti, la questione delle foresterie».