Di Giacinto: "Bici elettriche al Comune, solo una foto celebrativa?"

Follonica: «“Bici elettriche per i dipendenti del Comune” e “Quattro bici elettriche per i dipendenti del Comune: consegne e sopralluoghi più veloci”. Titolavano così - commenta il Consigliere comunale Massimo Di Giacinto - le testate online il 19 ottobre dell’anno scorso quando in Comune sono arrivate le quattro nuove biciclette elettriche, a pedalata assistita, costate 10 mila euro. Due delle bici vennero destinate alla Polizia Municipale e le altre due ai dipendenti degli uffici comunali».





«Nulla da dire - prosegue Di Giacinto - perché è una scelta coerente nella direzione della ‘smart mobility’, il nuovo modo di muoversi in città con forme alternative di trasporto più efficienti e meno inquinanti, comode e anche economiche. Poi, approfondendo, viene fuori che i vigili non le hanno mai utilizzate perché non idonee al loro servizio. Insomma, sono sempre in carico alla Polizia Municipale che però non le usa perché inadatte a quello per cui sono state comprate. Va un po’ meglio per quella destinata ai messi comunali che è stata adoperata come mezzo abituale di locomozione per gli spostamenti fino a sei mesi fa quando, a seguito di un sinistro, il mezzo si è rotto e ancora dev’essere riparato perché manca un pezzo di ricambio. Sorte migliore è decisamente toccata alla bici in dotazione ai lavori pubblici dove, i dipendenti di quell’ufficio, la usano per i sopralluoghi e, sinora, ha percorso mediamente 1169 metri al giorno (sabato, domenica e festività esclusi).

Va bene che il Comune di Follonica sia un aderente al Ciab, il ‘Club delle imprese amiche della bicicletta’, e iscritto alla Fiab, la ‘Federazione italiana ambiente e bicicletta’, ma poi mi sembra una contraddizione che due su quattro biciclette elettriche del Comune sono inutilizzate, una è guasta da sei mesi senza riuscire a ripararla e l’altra è adoperata ma, tutto sommato, non abbastanza.

Non è che tutto finisce con una foto celebrativa del Sindaco Benini in compagnia dell’Assessore alla mobilità Giorgieri, dell’Economo comunale e di due Vigili urbani davanti alle scuole medie dell’ex Ilva e le biciclette elettriche, opportunamente acquistate, restano chissà dove e nel migliore dei casi sono abbondantemente sottoutilizzate. Devono essere usate quanto più possibile, sennò che sono state comprate a fare? Tra l’altro, dettaglio non trascurabile, con i soldi dei follonichesi».