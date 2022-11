"Destinazione non umana" in scena al Teatro Boni di Acquapendente

Acquapendente: Domenica 20 Novembre alle ore 17.30 presso il Teatro Boni di Acquapendente andrà in scena "Destinazione non umana", nuovo spettacolo della Compagnia Fort Apache Cinema Teatro, ultimo progetto produttivo che vede coinvolti gli interpreti di FACT, attori ed ex detenuti formatisi all'interno delle carceri di provenienza ed oggi, professionisti di cinema e palcoscenico. La Compagnia, inserita ormai da tempo nel circuito distributivo nazionale e nei Progetti di Ricerca e Formazione dell'Università La Sapienza di Roma, è diretta da Valentina Esposito, autrice e regista impegnata da quasi vent'anni nella conduzione di attività teatrali, dentro e fuori i penitenziari italiani. Due anteprime nazionali dello spettacolo sono andate in scena precisamente un anno fa presso lo Spazio Rossellini di Roma, dopo le prove aperte ad aspiranti operatori di Teatro Sociale, che avevano avuto luogo nello stesso spazio.

Dopo lo straordinario successo in giro per l'Italia dello spettacolo "Famiglia", la Compagnia FORT APACHE torna sulla scena con un nuovo allestimento, scritto e diretto da Valentina Esposito, che descrive così il suo ultimo lavoro : «Destinazione non umana è una favola senza morale, amara e disumana quanto può esserlo una fiaba, costruita sulle solitudini alle quali ci costringe il tempo che viviamo e sul pensiero della morte, sul vuoto lasciato da chi se n'è andato, sul dolore, la rabbia, la paura. Sullo sforzo bestiale di vivere contro e nonostante la certezza della morte». Sette cavalli da corsa geneticamente difettosi condividono forzatamente la vecchiaia in attesa della macellazione. Nel gioco scenico e drammaturgico, l'immaginifica vicenda di bestie umane diventa pretesto per una riflessione profonda sul tema tragico della predestinazione, della malattia, della morte, della precarietà e brevità dell'esistenza, della responsabilità individuale rispetto alle scelte maturate nel corso della vita. bL'iniziativa si avvale della preziosa collaborazione dello Spazio Rossellini di Roma il polo culturale multidisciplinare della Regione Lazio, gestito da ATCL Circuito Multidisciplinare del Lazio, che diventa Residenza Teatrale della Compagnia in prova, e di Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte e Spettacolo SARAS. La replica del 20 novembre 2021 è parte del Programma della Rassegna Nazionale Teatro in Carcere DESTINI INCROCIATI Edizioni n.7 e 8 unificate a cura del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere.

FORT APACHE CINEMA TEATRO si costituisce nel 2014 per volontà di Valentina Esposito, autrice e regista impegnata da quasi vent'anni nella direzione di attività teatrali dentro e fuori gli spazi della reclusione. Il Progetto coinvolge attori ex detenuti e detenuti in misura alternativa che hanno intrapreso un percorso di professionalizzazione e inserimento nel sistema dello spettacolo. Collabora con diverse produzioni cinematografiche e televisive, agenzie di cinema e casting per l'inserimento lavorativo di cittadini ex detenuti e detenuti in misura alternativa nel Sistema dello Spettacolo, e con Sapienza Università di Roma su attività di Ricerca e Formazione inerenti al Teatro Sociale. Nel 2016 viene realizzato il film per il cinema Ombre della Sera, regia di Valentina Esposito, Candidato al Nastro d'Argento 2017. Nel 2018 Marcello Fonte, attore stabile della Compagnia, vince la Palma d'oro al Festival di Cannes e degli European Film Awards di Siviglia come Miglior Attore Protagonista per il film Dogman di Matteo Garrone. È in corso la distribuzione del documentario Fort Apache presso i principali festival cinematografici nazionali e internazionali (presentato a ottobre 2020 al MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo nell'ambito della Festa del Cinema di Roma, unico documentario italiano in selezione ufficiale al SIFF – Shanghai International Film Festival 2021, candidato al Golden Goblet. Selezionato al RIFF Rome Independent Film Festival Awards 2021 nella sezione National Documentary Competition). L'Associazione realizza Progetti di Mediazione Culturale e laboratori integrati con studenti di Istituti Superiori e Università. È attivo un corso di formazione teatrale presso la Casa Circondariale di Velletri (Progetto Scenari futuri, con il sostegno di Regione Lazio).



Valentina Esposito (1975). Autrice e regista. Laureata in Lettere alla Sapienza di Roma con il massimo dei voti, diplomata presso la Scuola d'Arte Teatrale Enrico Maria Salerno. Dal 1995 al 2016 lavora presso la Ribalta - Centro Studi Enrico Maria Salerno svolgendo attività di promozione culturale e produzione teatrale con particolare attenzione alle problematiche sociali. Nel 2003 debutta con la sua prima regia teatrale al Piccolo Teatro Studio di Milano nell'ambito della rassegna Teatri dello Sport con lo spettacolo Bocchisiero di V. Esposito e F. Vaselli. Nel 2005 vince la selezione alla Biennale dei Giovani Artisti dell'Europa e del Mediterraneo di Napoli con lo spettacolo 50Lire di V. Esposito e F. Vaselli, Premio Enrico Maria Salerno per la Drammaturgia Europea 2007. Dal 2003 al 2016 condivide la direzione delle attività teatrali presso la C.C. ROMA REBIBBIA N.C. Dal 2008 dirige la Compagnia del Reparto G8 Lunghe Pene Reclusione realizzando diversi allestimenti in collaborazione con Teatro di Roma e Teatro Quirino di Roma (Viaggio all'isola di Sakhalin, Fitzcarraldo, Exodus, La festa, La zattera di pietra). Nel 2011 è responsabile organizzativo della parte teatrale del film Cesare deve morire diretto dai Fratelli Taviani, Orso d'Oro a Berlino 2012, vincitore di 5 David di Donatello e Nastro d'argento al Cast. Nel 2014 fonda e conduce FACT - FORT APACHE CINEMA TEATRO con attori detenuti in misura alternativa ed ex detenuti, struttura di formazione e produzione teatrale esterna al Carcere, costituitasi dal 2016 in Associazione Culturale della quale è Presidente. Con Fort Apache realizza gli spettacoli Tempo binario, Famiglia e il suo primo lungometraggio per il cinema Ombre della Sera, candidato al Nastro d'Argento 2017, Premio Menzione Speciale della Giuria al BAFICI 2016 - Buenos Aires International Festival of Indipendent Cinema, Selezione Ufficiale. Nel 2020 scrive e produce in collaborazione con Jumping Flea S.r.l. il docufilm Fort Apache attualmente in via di distribuzione. Docente a contratto a La Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Storia dell'Arte e Spettacolo – Cattedra di Teorie e Tecniche del Teatro Sociale.

Attori protagonisti Fabio Albanese, Alessandro Bernardini, Matteo Cateni, Chiara Cavalieri, Christian Cavorso, Viola Centi, Massimiliano De Rossi, Massimo Di Stefano, Emma Grossi, Gabriella Indolfi, Michele Fantilli, Giulio Maroncelli, Piero Piccinin, Giancarlo Porcacchia, Fabio Rizzuto, Edoardo Timmi. Costumi Mari Caselli - ideazione scenografica Valentina Esposito. Scenografia Edoardo Timmi - musiche Luca Novelli - luci Alessio Pascale - fonico Luigi Di Martino - fotografo di scena Jo Fenz - organizzazione Ilaria Marconi, Giorgia Pellegrini, Martina Storani, Sofia Tremontini.