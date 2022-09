Derby di Coppa Italia tra Bbc Spirulina Becagli e Bsc Big Mat

Grosseto: Bbc Spirulina Becagli e Bsc Big Mat si affrontano sabato (alle 15,30 e alle 20,30) ed eventualmente domenica (alle 15,30) allo stadio Roberto Jannella per una storica semifinale di Coppa Italia. Chi vincerà la serie al meglio delle tre partite disputerà nel prossimo fine settimana la Final Four con la vincente dell’altra semifinale, tra UnipolSai Bologna e Hotsand Macerata, e le due formazioni che stanno disputando le Italian Series, San Marino e Parmaclima, con i campioni 2021 avanti 3-2, con due gare a disposizione sul diamante amico di Serravalle per chiudere i conti.

Le due cugine grossetane hanno la possibilità di portare il baseball cittadino ai vertici anche nella manifestazione di fine stagione, che garantisce alla formazione vincitrice un posto nella Coppa Campioni 2023. La Final Four di Coppa si svolgerà in casa della vincente della serie Bologna-Macerata.

Jairo Ramos presenterà la rotazione migliore, con Federico Cozzolino partente in gara1 e Luis Gonzalez in gara2. Disponibili nel bullpen anche Oberto, Bulfone, Hidalgo e Noguera. Assenti Albert, Tucci, Franceschelli e Carbo. Alessandro Cappuccini si affiderà inizialmente a Mattia Sireus e Kendry Flores. A disposizione Artitzu, Doba, Mega e Benelli. Assenti i nazionali Luciani e Funzione e l’infortunato Cinelli.

Ci aspettano due-tre partite equilibrate – sottolinea Filippo Olivelli, direttore sportivo del Bbc Spirulina Becagli – Il Bsc ha un buon monte di lancio e sarà un avversario assolutamente da non sottovalutare».

Quale sarà la chiave di questo derby? «Vincerà chi commette meno errori e batte di più, anche se non sarà facile visto che i line-up dovranno confrontarsi contro degli ottimi lanciatori. Il Bbc ha forse un attacco migliore, dobbiamo avere pazienza nel box, centellinando ogni lancio. Per evitare rischi dobbiamo chiudere in due partite ma, ripeto, non sarà facile. La squadra, pur stanca, darà il massimo per sfidare nuovamente le big Bologna, Parma e San Marino».

Bbc e Bsc s’affrontano per la terza volta nella stagione. I primi due scontri, disputati al “Simone Scarpelli” il 24 aprile si sono conclusi con un pareggio. Il Big Mat s’è imposto nella prima partita per 7-6, grazie al grande slam di Diaz al 9°. La Spirulina Becagli si è riscattata nel pomeriggio, sotto la pioggia, per 12-2, con il 3/4 e 6 punti battuti a casa del terza base cubano Jorge Barcelan.