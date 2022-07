Decreto Aiuti è legge: misure a sostegno dell’autotrasporto

Confartigianato Imprese Grosseto è a disposizione delle imprese. Stanziamento di 496,6 milioni di euro per riconoscere un credito d’imposta alle imprese pari al 28% delle spese sostenute per l’acquisto di gasolio, al netto dell’Iva.

Grosseto: In tema di trasporti eccezionali la legge riconferma la proroga fino al 31 luglio 2022 della validità delle autorizzazioni TE fino a 108 Ton – già rilasciate alla data del 9 novembre 2021 – e introduce anche la possi-bilità di effettuare i trasporti eccezionali fino a 86 e fino a 108 Ton con veicoli aventi più assi rispetto a quelli precedentemente indicati nell’art.10 del CdS.

La Legge n. 91 prevede anche l’incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale. Il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica passa dal 12% al 15%; mentre il credito d’imposta per l’acquisto del gas naturale passa dal 20% al 25%. È stato confermato anche il retrofit, per convertire ad alimentazione elettrica o ibrida i veicoli per il trasporto merci.

Per avere maggiori informazioni contattare Gianluigi Ferrara – responsabile del settore trasporti di Confartigianato Imprese Grosseto tel. 0564 419606 gianluigi.ferrara@artigianigr.it