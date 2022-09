Decorazioni Natale 2022: quali saranno le nuove tendenze?

Il Natale è una tra le ricorrenze più attese dell’anno. Una volta superate le vacanze estive, per molti, l’attesa delle festività natalizie è il motore propulsore che aiuta sopportare meglio lo stress da rientro e trovare una motivazione in più per prepararsi all’arrivo dell’inverno.



È opinione condivisa, infatti, che il Natale sia uno dei momenti più magici che si possano vivere nel corso dei 12 mesi, quello in cui l’atmosfera dentro e fuori casa si trasforma e lascia spazio a scenografie nuove e quasi fiabesche.

L’arredo di casa cambia, si spostano mobili e si mettono via suppellettili per lasciare spazio a decorazioni e luci di Natale, con l’auspicio, ogni anno, di mantenerle il più a lungo possibile.

Va detto, che, un po’ come accade per l’interior design, anche gli addobbi e le luci di Natale ogni anno subiscono le influenze delle mode e delle tendenze.

Noi, ad esempio, abbiamo provato a indagare sugli ultimi trend e anticiparli, così da non farci trovare impreparati. Scopri le nostre luci di Natale preferite e gli addobbi che abbiamo scelto per il prossimo Natale.

Tema classico

Per quanto le mode dettino tendenze sempre più minimal e funzionali, la verità è che i colori e i temi tradizionali del periodo natalizio restano sempre un evergreen: rosso, quadrettato scozzese, verde abete, giallo oro, blu, argento sono quelli che si abbinano a ogni stile di arredo e restituiscono pienamente la vera atmosfera del Natale intimo, caldo, accogliente per la famiglia e gli ospiti, contro il clima rigido che caratterizza l’inverno.

Spazio, dunque, a ghirlande e centrotavola, alberi di Natale e festoni decorati con grandi fiocchi rossi, completati da calde lucine gialle.

Se questo è lo stile che avete seguito fino a ora, sappiate che andrà di moda anche quest’anno ed è destinato a restare al top delle tendenze ancora per molti anni a venire.





Total white

Se vogliamo il bianco è il colore che richiama il candore della neve e della sacralità del Natale, ma è anche il colore che più si abbina agli arredamenti moderni, alle case minimal.

Il bianco si è affermato solo da pochi anni e si riconferma tra quelli prediletti anche per il prossimo Natale. Per chi ama vedere tutto al suo posto, in ordine e vivere in un’atmosfera che richiama la pulizia, questo è il colore perfetto.

In questo contesto trovano posto le luci di Natale bianche, color ghiaccio, decorazioni, addobbi, complementi d’arredo tessuti e anche interi alberi natalizi totalmente bianchi e accostati solo da qualche richiamo color oro e argento, per creare uno stile unico, moderno, originale e molto raffinato.





Tema chic

Questa tendenza si rivolge a chi ama gli ambienti di lusso dove a fare da padrona è l’eleganza del nero, il mistero del marrone e delle tonalità del grigio, accostati, anche in questo caso a oro e argento.

Le luci di Natale che meglio si abbinano a questo stile restano quelle gialle, calde.

Si tratta di una tipologia di colori molto stravagante e originale, che si discosta completamente da quelli tradizionali e caldi di un Natale classico, ma sono comunque in grado di decorare la casa con gusto e raffinatezza, mettendo a proprio agio la famiglia e gli ospiti.





E i materiali?

I materiali che andranno per la maggiore dipendono anch’essi dallo stile che si preferisce seguire.

Per i più tradizionalisti, la lana e il velluto sono senza dubbio i tessuti must del Natale, specie se rossi, bianchi o verdi.

Non bisogna trascurare, però, una tendenza in atto già da diverso tempo che si afferma anche quest’anno: i materiali riciclati.

Vanno benissimo quindi ghirlande fatte con scampoli di stoffa, festoni e decorazioni di carta o vetro, metalli nobili, per chi può spendere qualcosa in più, cercando di mettere più al bando possibile la plastica e i materiali inquinanti.

Ottima, in questo senso, è la scelta del legno, che richiama il calore dell’atmosfera natalizia e si afferma sempre come uno dei materiali più naturali utilizzati per le decorazioni domestiche.