Decise le date del Palio remiero per il 2023

Nuovi ingressi nel consiglio. Tante le novità dal capitano di rione all’organizzazione di feste, al corso di allenatori e soprattutto incontri con i ragazzi delle scuole

Castiglione della Pescaia: Tante idee per il prossimo anno, il 2023, promosse dall’associazione del Palio marinaro di Castiglione della Pescaia. Il consiglio si è allargato con l’ingresso di nuovi soci e, nella sua prima riunione, ha deciso già le date dei tre palii estivi. Nel mese di luglio si svolgeranno due regate: il 15 (il 22 eventuale recupero) i giovani, mentre il 16 (il 23 eventuale recupero) la corsa riservata alle donne. Il palio dell’Assunta invece si correrà il 20 agosto (il 27 l’eventuale data di recupero). I rioni potranno organizzare gli allenamenti dal 1 aprile.





E’ stato istituito anche il trofeo “Palio di Castiglione della Pescaia”, con una classifica che sarà stilata sui risultati dei tre pali disputati nell’anno: 10 punti al 1° rione classificato, 8 punti al 2° rione classificato, 6 punti al 3° rione classificato, 4 punti 4° rione classificato, 2 punti 5° rione classificato. In caso di parità: migliore 1° posto, a seguire miglior 2° posto, migliore 3° posto, miglior piazzamento nei senior. L’associazione ha promosso poi l’introduzione del “capitano del rione” che avrà compiti di rappresentanza e organizzazione delle attività rionali, come feste, coinvolgimento dei cittadini e incontri sociali. Lunedì 28 novembre alle ore 14,30 ci sarà il primo incontro con i ragazzi delle scuole, all’auditorium, come già avvenuto in passato per far conoscere la storia del palio e promuovere il canottaggio. L’incontro è organizzato insieme al Circolo Canottieri Castiglione.

Tra le iniziative i palii di Castiglione saranno ufficialmente presentati in una conferenza stampa alla Regione Toscana nel mese di luglio. Per i 100 anni dalla nascita dello scrittore Italo Calvino, il 10 settembre sul fiume Bruna si correrà un palio straordinario: la formula prevede la corsa contro il cronometro (è prevista la partecipazione di equipaggi veterani misti) con il 1° tempo direttamente in finale. Poi due semifinali: 2° contro 5° e 3° contro 4°, con i vincitori delle semifinali che si disputeranno la corsa finale a tre, con la scelta delle corsie in ordine di tempo in base al cronometro. L’associazione ha già deciso di partecipare al Superpalio della Maremma che si correrà all’isola del Giglio a settembre e al Palio di Civitavecchia (Aprile) con equipaggi selezionati tra i vari partecipanti ai palii castiglionesi. Sempre per il prossimo anno, l’associazione vuole promuovere una forte politica di merchandising per finanziare l’attività dei rioni attraverso la produzione di materiale promozionale (polo, tshirt e bandane). Infine per questo Natale, l’associazione parteciperà all’allestimento del “Villaggio di Natale” in piazza Orto del Lilli, con delle dimostrazioni con i vogatori e promuovere il “Palio Marinaro”. Il consigliere Simone Boldi si occuperà di coordinare gli allenatori di 1° livello che attualmente stanno partecipando ai corsi con la Federazione canottaggio. Dopo alcuni incontri con il vice presidente nazionale e il presidente regionale della Ficsf è stato convenuto la necessità di adeguamento alle norme generali, in particolare con la sostituzione dei remi.



Questo il nuovo consiglio dell’Asd Palio marinaro di castiglione della Pescaia. Presidente Giancarlo Farnetani, vice presidente Michele Viti, segretaria Mirella Rotoloni, addetto stampa e comunicazione Enrico Giovannelli, consiglieri Jessica Biancalani, Michele Bischeri, Simone Boldi, Franco Borselli, Giampaolo Lari, Sonia Lorenzoni, Simonetta Perrone, Giuseppe Temperani, Massimo Vannetti.