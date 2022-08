Decennale del coro “Donne di Magliano”, domenica a Pereta

Pereta: Domenica 7 agosto, nella Piazza San Marco di Pereta “Le Donne di Magliano” presentano il terzo dei concerti per festeggiare il loro Decennale omaggiando i loro sostenitori come già a Montiano il 10 luglio ed a Magliano il 29 Luglio.



Il coro si è formato infatti nella primavera 2012 come laboratorio di musica popolare promosso dal Vox Mundi Festival e a luglio si è esibito sul palco del festival maglianese insieme a Ginevra Di Marco. Dopo il prezioso debutto con “Donna Ginevra”, le Donne di Magliano hanno proseguito il cammino intrapreso sotto la guida della maestra Carla Baldini e con il tempo si sono affermate come una delle più voci più interessanti nel panorama della musica popolare di tradizione e di innovazione della scena italiana.

Dieci anni di attività segnati da collaborazioni prestigiose con artisti come Pamela Villoresi, David Riondino, Riccardo Tesi e Maurizio Geri, Ambrogio Sparagna, il coro delle Mondine di Novi. Il disco d’esordio del gruppo “Donne che cantano le donne”, registrato nella primavera-estate 2017 presso la Fattoria La Capitana di Magliano in Toscana e uscito ad inizio 2018 per Believe Music, è stato in classifica Spotify in diverse parti del mondo.

Il concerto per il decennale si intitola “Donne con le gonne”: infatti le DdM ripropongono a modo loro la tradizione dei cantastorie con le “gonne parlanti”, dove sono dipinte le scene che raccontano la canzone. Il programma del concerto comprende canti e stornelli di tradizione toscana come “La leggera”, “La mamma ‘un vole”, “La Malcontenta”, “Le streghe di Bargazza”, “Il valzer della povera gente”, interpretati con senso di appartenenza ed un pizzico di ironia. Vecchie e conosciute melodie toscane, ma anche canzoni popolari originali ispirate a storie, leggende, atmosfere della terra di Maremma e firmate da Carla Baldini, Cristiana Milaneschi, Mauro Chechi. Il coro Le Donne di Magliano è attualmente composto da quindici donne residenti nel comune di Magliano in Toscana. Si avvale dell’accompagnamento di Dino Simone (fisarmonica), Angelo Fucci (chitarra) e Guglielmo Eboli (percussioni). “Donne con le gonne” è uno spettacolo che rievoca l’atmosfera piena di calore e sapore delle feste paesane, delle danze e delle canzoni cantate in coro.

Il concerto, ad ingresso gratuito, avrà inizio alle 21.30. Info: tel/wa 335 584 9911