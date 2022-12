Danza, giovani gigliesi protagonisti a Montecatini

Tre vittorie e un secondo posto alla World Dancing Competition. L'elogio del Sindaco Ortelli.

Isola del Giglio: I bambini dell'Isola del Giglio ancora protagonisti nel mondo della danza internazionale, questa volta collezionando importanti successi. I piccoli della società Bimbinfitness, presieduta da Sarah De Venuto ed allenati da Miranda Pastorelli, alla terza edizione della World Dance Competition, che si è svolta nei giorni scorsi a Montecatini Terme, si sono aggiudicati tre primi posti e un secondo nella competizione dedicata alle squadre.

I giovanissimi isolani sono saliti sul gradino più alto del podio nel promozionale di danza classica "Cappuccetto Rosso", nella categoria fantasy youth "Pigiama party" e nella categoria danza classica youth "Les petites fleurs". Seconda piazza invece nella categoria danza classica youth "Scherzi in cucina". Questi i giovani protagonisti a Montecatini Terme nelle varie categorie: Brenda Stefanini, Elisabetta Galeotti, Ademi Abdukodirova, Armonda Shlivova, Elisa Li Vecchi, Irina Maria Moise, Aurora Mazzoni, Anita Anichini, Brando Anichini, Gioia Stagno, Elettra Godaj, Sofia Bartoletti, Filippo Pulci.





"Sono tanti anni d'insegnamento e tanti concorsi in diverse zone d'Italia - commenta l'insegnante Miranda Pastorelli - Molti bambini hanno vinto e tanti sono rimasti delusi, ma io ho sempre cercato di partecipare a queste manifestazioni, perché si devono confrontare con altre realtà, altre scuole per imparare. Come tutti gli sport la danza è disciplina, sacrifici, costanza e tenacia. Dopo tanti anni ho iniziato questo percorso anche con i piccoli dell'Isola, perché è vero che vivono una realtà diversa dalla terraferma, ma è altrettanto vero che vedere i loro piccoli progressi, la gioia di salire sul palcoscenico, di andare a fare lezione con altri ragazzi anche più grandi di loro, di vederli più sicuri ogni volta è stato emozionante, non per il premio in sé, ma per tutti i sacrifici e le difficoltà che hanno avuto per arrivare al risultato. Queste quattro vittorie per me hanno un valore ancora più grande, perché trent'anni fa ho portato la danza al Giglio e dopo trent'anni ho condotto la vittoria sull'Isola".





Soddisfazione anche per il Sindaco Sergio Ortelli. "A nome dell'amministrazione e della comunità del Giglio - afferma il primo cittadino- rivolgo i complimenti ai nostri giovani atleti, all'insegnante Miranda Pastorelli, alla Presidente Sarah De Venuto e a tutti coloro che hanno reso possibile raggiungere questi prestigiosi traguardi. Per il nostro comune ci troviamo di fronte ad un grande risultato sportivo, ma anche ad un evento sociale di primaria importanza, permettendo ai giovani che crescono sulla nostra Isola di confrontarsi con quelli provenienti da altre realtà. Questo vale doppio sia perché permette loro una maturazione sportiva, ma anche personale".