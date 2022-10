Danilo Baietti di FDI, “nuovo depuratore di Campocangino”: presentata interrogazione

Follonica: "La notizia dei 10 milioni di euro stanziati dal governo, tramite il PNRR, per il depuratore di San Giacomo a Grosseto ci lascia attoniti", dice Danilo Baietti, consigliere comunale Fratelli d'Italia Follonica. - Non perché non si possa gioire di questa notizia, ma solo perché da anni ormai Follonica aspetta dei fatti , non delle chiacchiere, da parte di Acquedotto del Fiora, Autorità Idrica Toscana e dal Comune di Follonica".

"I cittadini non si dimenticano della devastante estate del 2019, - prosegue Baietti - quando tutta la città era invasa dai miasmi del depuratore. Una manomissione dell'impianto, scoperchiato, per evitare, come fu detto all'epoca, un rischio di deflagrazione che sarebbe arrivata fino in Cassarello. Una manomissione di cui il Sindaco affermava di non sapere niente, ed ad oggi ancora non sappiamo se venne fatta da Adf nel 2019 come affermato o nel 2015, come si vedrebbe dalle foto satellitari. Per correre ai ripari e mettere una toppa al disastro politico amministrativo ormai sotto gli occhi di tutti fu annunciato nel dicembre 2019 lo studio di fattibilità di un nuovo depuratore a Campo Cangino. Ecco, da allora, tutto tace. Non abbiamo notizie se questo progetto sia in dirittura di arrivo o no. Non sappiamo se sia inserito nei piano delle opere di Adf, se sia finanziato, se sia stato portato o meno sul tavolo del Ministero della Transizione Ecologica per ricevere il finanziamento del PNRR. Una situazione tutta follonichese, dove niente si sa, e dove i cittadini meno sanno e meglio è. Per questo ho presentato una interrogazione al Sindaco di Follonica per sapere "se Acquedotto del Fiora Spa ha mai presentato al Ministero per la Transizione Ecologica il progetto del Nuovo Depuratore di Follonica; In caso di risposta negativa: se e quali atti UFFICIALI l’amministrazione comunale ha messo in essere per provare a far partecipare al PNRR il progetto di AdF sul nuovo depuratore di Follonica; Se ad oggi AdF ha mai programmato e finanziato, o destinato somme, alla realizzazione del nuovo depuratore di Follonica. Se AdF non avesse presentato il progetto al Ministero, e non avesse ancora destinato somme certe sulla realizzazione di tale opera, quali atti l’amministrazione intenda compiere per sollecitarne la realizzazione." I cittadini follonichesi non sono cittadini di serie B, che vedono finanziare e realizzare le opere degli altri comuni, mentre gli investimenti promessi e dovuti a loro si perdono nei meandri della politica locale, coperti da un velo di riservo e mistero" conclude Danilo Baietti.

Questo il testo dell'interrogazione a risposta scritta presentata da Danilo Baietti di FDI, inerente “nuovo depuratore di Campocangino”

Baietti Danilo (capogruppo Fratelli d’Italia)nella qualità di consigliere comunale di codesto Comune

PREMESSO CHE:

• Da anni i cittadini follonichesi, e soprattutto i residenti del quartiere Cassarello, lamentano i gravi disagi derivanti dai miasmi provenienti dal depuratore di Campo Cangino;

• La situazione si aggrava nel giugno e luglio 2019 con forti esalazioni maleodoranti in tutta la città;

• Successivamente si venne a conoscenza di come il depuratore di Campo Cangino avesse subito, da parte di AdF, una manomissione strutturale.

• Ancora oggi non sappiamo se il depuratore di Campo Cangino venne scoperchiato nel 2019 oppure nel 2015, come testimonierebbero le foto satelittari.

• Nel giugno 2019 il Sindaco Andrea Benini, ai sensi della Carta dei Servizi, richiese un indennizzo ad AdF, pubblicizzando ciò su tutti i mezzi stampa.

• Senza apparire questa volta sulla stampa nel Luglio 2019 AdF negava la richiesta di indennizzo adducendo come motivazione la non interruzione del servizio;

CONSIDERATO CHE:

• Sempre nel 2019, a seguito dello scalpore che tali notizie ebbero sulla cittadinanza, la politica e AdF corsero ai ripari annunciando un progetto per un NUOVO depuratore a Campo Cangino;

• Nel dicembre 2019 viene presentato presso la Sala Consiliare del Comune di Follonica lo studio di fattibilità del nuovo depuratore, alla presenza del sindaco Andrea Benini, il vicesindaco Andrea Pecorini, il presidente di AdF Roberto Renai, l’amministratore delegato di AdF Piero Ferrari, la responsabile gestione operativa AdF Michela Ticciati e Monica Mercuri dell’unità reti e impianti ambientali.

• Il presidente di AdF Roberto Renai, in quell’occasione, spiegava come “Lo studio di fattibilità raccoglie in pieno le esigenze avanzate dai cittadini e dalle istituzioni e mantiene gli impegni presi con i Comuni soci e con il territori”

CONSIDERATO INFINE CHE:

• Apprendiamo in questi giorni come AdF si sia garantita 10 milioni di Euro del PNRR per un progetto inerente il depuratore di San Giovanni a Grosseto;

• Progetto presentato al Ministero per la Transizione Ecologica, assieme all’Autorità Idrica Toscana;

INTERROGO IL SINDACO PER SAPERE:

1. Se Acquedotto del Fiora Spa ha mai presentato al Ministero per la Transizione Ecologica il progetto del Nuovo Depuratore di Follonica;

2. In caso di risposta negativa: se e quali atti UFFICIALI l’amministrazione comunale ha messo in essere per provare a far partecipare al PNRR il progetto di AdF sul nuovo depuratore di Follonica;

3. Se ad oggi AdF ha mai programmato e finanziato, o destinato somme, alla realizzazione del nuovo depuratore di Follonica.

4. Se AdF non avesse presentato il progetto al Ministero, e non avesse ancora destinato somme certe sulla realizzazione di tale opera, quali atti l’amministrazione intenda compiere per sollecitarne la realizzazione.

Follonica