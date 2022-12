Sport Dalla Figc nuove disposizioni per gli accessi alle manifestazioni sportive 20 dicembre 2022

20 dicembre 2022 159

159

Redazione L'U.S. Grosseto 1912 comunica le disposizioni per gli accessi alle manifestazioni sportive in ottemperanza alle normative vigenti della Figc Grosseto: In ottemperanza alle normative della Figc e dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, l' "Area" di massima sicurezza, per lo Zecchini situata sotto la tribuna e ingresso allo spogliatoio, a partire dalle prossime gare interne, sarà accessibile ai soli tesserati delle società, alle autorità e alle forze di polizia. Si ricorda che possono accedere all'area spogliatoi solo i tesserati. Si avvisa tutti i possessori degli abbonamenti, degli accrediti e “Pass” rilasciati dalla direzione dell'U.s. Grosseto 1912, che l'accesso alla tribuna “Vip” sarà consentita solo a coloro che provengono “Lato Nord”, ingresso tribuna “Nord” attraverso le scale o sala “Hospitality”. Per i provenienti con il tagliando del parcheggio palazzetto dello sport, l'ingresso sarà consentito solo dalla tribuna “Laterale Sud”. Si comunica che è stata data disposizione al personale di controllo posizionato agli ingressi dei passaggi che immettono in “Tribuna Vip” di chiedere obbligatoriamente il “Pass” per l'ingresso. A fine partita, il pubblico dovrà seguire le stesse indicazioni per l'entrata. L'U.S. Grosseto confida nella collaborazione di tutti per evitare in futuro rifiuti o spiacevoli discussioni. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Dalla Figc nuove disposizioni per gli accessi alle manifestazioni sportive Dalla Figc nuove disposizioni per gli accessi alle manifestazioni sportive 2022-12-20T10:27:00+01:00 233 it L'U.S. Grosseto 1912 comunica le disposizioni per gli accessi alle manifestazioni sportive in ottemperanza alle normative vigenti della Figc PT1M /media/images/pallone-calcio-5.jpg /media/images/thumbs/x600-pallone-calcio-5.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 20 Dec 2022 10:27:00 GMT