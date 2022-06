Dal decoro al vandalismo, a Castel del Piano c'è urgenza di intervenire

Il PD locale lancia nuove proposte all'amministrazione: in primis un confronto ed un progetto che coinvolgano i giovani.



Castel del Piano: Nelle scorse settimane la discussione pubblica a Castel del Piano, che fosse al bar e in piazza o sui giornali e sui social, si è concentrata sullo stato in cui versa il decoro urbano del territorio comunale.

All'erba alta, alle buche e alla sporcizia, si è ben presto aggiunto il tema del vandalismo. «In una situazione in cui i beni pubblici vengono poco curati da chi dovrebbe - si legge nella nota del Direttivo Unione Comunale PD di Castel del Piano -, chiunque si sente in dovere di aggiungere la sua firma, che sia con bomboletta spray o con il danneggiamento di arredi pubblici. Se è vero che degrado chiama degrado, questa non può essere una giustificazione.

Ad oggi sappiamo che con colpevole ritardo e solo dopo che è stata fatta notare la possibilità, l'Amministrazione si è mossa per mettere in piedi progetti che coinvolgano i percettori del Reddito di Cittadinanza,anche se la situazione legata al taglio dell'erba e alla manutenzione rimane disperata. Crediamo che un'altra strada che si possa seguire sia quella del baratto amministrativo: le risorse ci sono, basta sfruttarle bene per creare un bell'esempio di collaborazione con la cittadinanza.

Se c'è voluto del tempo per smuovere l'Amministrazione sul fronte del decoro, non ne abbiamo per intervenire su quello del disagio e del vandalismo. La situazione è complessa e va affrontata non facendosi attirare solo dalle soluzioni immediate e più facili.

Se si vuole parlare ai giovani, identificandoli come colpevoli, dobbiamo pensare a loro anche come vittime di un periodo (quello pandemico) che li ha colpiti nel profondo. Per questo serve un ragionamento più ampio.

Crediamo che anche in questo caso, come per il decoro urbano, la progettualità la faccia da padrone. Già durante l'estate si potrebbe pensare all'attivazione del servizio civile come fatto in passato, ad attività rivolte ai ragazzi e bambini che non parteciperanno ai campi estivi e non solo.

Siamo convinti che anche il consiglio comunale dei giovani, sparito dai radar, possa dare una mano.

Come partito d'opposizione struttureremo una proposta più complessa sul tema e torneremo a stimolare l'Amministrazione, ma ci aspettiamo che chi è delegato a farlo metta capo al problema e cerchi di risolverlo con qualcosa di più di annunci ed interventi tampone».