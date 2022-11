Dal 3 dicembre tornano a Grosseto i Mercatini di Natale

Grosseto: Nel corso della sua ultima riunione, la Giunta comunale di Grosseto ha dato il via libera alla nuova edizione dei “Mercatini di Natale”, l’iniziativa curata dal Centro Commerciale Naturale Centro Storico all’interno del contenitore di eventi “Natale a Grosseto”.



L’iniziativa, visto anche il successo dello scorso anno, si svolgerà in Piazza Dante dal 3 al 26 dicembre 2022 e sarà animata da chalet di legno gestiti da operatori commerciali, con il doppio obiettivo di incrementare l’afflusso turistico e commerciale in città in occasione delle festività natalizie e di valorizzare le realtà produttive presenti nel centro storico. In una conferenza stampa che si terrà lunedì 28 novembre, inoltre, verrà svelato l’intero cartellone di eventi di “Natale a Grosseto”.