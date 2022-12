Dal 2 gennaio a Grosseto "Limes" mostra del fotografo Mastronardi

Grosseto: Pietro Mastronardi è un fotografo grossetano che ha la sua comfort zone nel centro storico della città. Dal 2 gennaio, per una settimana, presenta una serie di scatti al Gallery Cafè di via Cairoli.



“Limes” è il titolo dell’esposizione. In latino significa confine, limite fra due campi, frontiera. E nelle fotografie di Mastronardi si colgono, appunto, limiti e confini: quelli segnati dalle mura medicee che racchiudono il cuore della città, quelli della movida locale, il limite invalicabile tra chi si diverte e chi invece giace in mezzo alle gente o viene trascinato nei locali. Infine il limite rappresentato dall’individualismo, il muro che separa noi da loro: chi si diverte in gruppo, chi si diverte da solo. Tutto questo è Limes nelle parole dell’autore.

Immagini che meritano una visita al Gallery Cafè.