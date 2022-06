Dal 17 giugno al via i Mare Bus Tiemme

Tutti i giorni, bus Tiemme verso Follonica, Castiglione, Marina di Grosseto, Principina e Piombino



Grosseto: L’Estate è alle porte e come ogni anno tornano i Mare Bus di Tiemme da Siena, Poggibonsi, Chianciano Terme, Arezzo e Firenze verso le più importanti località della costa tirrenica. Da venerdì 17 giugno, ogni mattina, prenderanno il via le corse estive Tiemme per raggiungere, comodamente e senza stress, le più belle spiagge di Follonica, Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto, Principina a Mare, San Vincenzo e Piombino. Il servizio sarà attivo tutti i giorni, dal 17 giugno fino all’11 settembre, con cadenza giornaliera, su prenotazione al sito www.tiemmespa.it/i-nostri-servizi/lineemare/ oppure rivolgendosi al servizio Info Mobilità chiamando il numero 800100403 da telefono fisso oppure il numero 199122344 da cellulare. I biglietti possono essere acquistati anche a bordo con una maggiorazione e previa verifica della disponibilità dei posti.

“A grande richiesta per turisti e cittadini – commenta Guido Delmirani, presidente Tiemme – ripartono le corse estive di Tiemme verso alcune delle località più belle e attrattive della costa tirrenica. Come ogni anno torniamo a garantire un servizio che per tanti giovani e anziani è indispensabile per raggiungere il mare, così come per tanti ospiti stranieri privi di auto. Quest’anno abbiamo voluto allargare il servizio alla città di Firenze con direzione San Vincenzo, Piombino e Follonica. Con i nostri bus rispondiamo alle esigenze di tanti cittadini che scelgono i nostri bus rispetto all’auto privata. Con i Mare bus Tiemme si viaggia più sicuri, comodi e su mezzi moderni dotati di tutti i comfort”.

Mare Bus da Siena. Da venerdì 17 giugno, tutti i giorni da Siena, alle ore 7.35, con coincidenza per chi arriva da Poggibonsi e Colle Val d’Elsa, partiranno due linee: la linea M1 con destinazione Principina a Mare ore 9.15, Marina di Grosseto ore 9.20, Castiglione della Pescaia ore 9.50 e la linea M2 con arrivo a Follonica alle ore 9.35 e Piombino alle ore 10.15.

Mare Bus da Arezzo. Dal 17 giugno prenderanno il via anche le corse estive da Arezzo con destinazione Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto e Principina a Mare. La linea M3 partirà tutti i giorni alle ore 6.45 dal Terminal di Arezzo, facendo tappa a Pieve al Toppo, Tegoleto, Spoiano, Monte San Savino, Lucignano, Rigomagno e Rapolano Terme con arrivo a Castiglione della Pescaia alle ore 9.30; Marina di Grosseto alle ore 9.43 e Principina a Mare alle ore 9.55. A Castiglione della Pescaia sarà possibile prendere la coincidenza con la linea mare M4 proveniente da Chianciano Terme per raggiungere le spiagge di Follonica.

Mare Bus da Chianciano Terme. Sempre dal 17 giugno saranno attivi anche i Mare Bus da Chianciano Terme, da dove sarà possibile raggiungere Marina di Grosseto, Castiglione della Pescaia e Follonica. La Linea M4 partirà, tutti i giorni, dalle ore 6.40 dall’Autostazione di Chianciano Terme e farà tappa a Montepulciano, Pienza, San Quirico, Montalcino, Sant’Angelo Scalo con arrivo alle ore 9.10 a Marina di Grosseto, alle ore 9.30 a Castiglione della Pescaia e alle ore 9.50 Follonica. Alla fermata di Castiglione della Pescaia sarà possibile prendere la coincidenza con la linea M3 per Principina a Mare.

Mare Bus da Firenze. Vera novità per il 2022 è il servizio Mare Bus da Firenze. La linea M5 con partenza dal binario 16 al Piazzale Montelungo di Firenze alle ore 10 e destinazione San Vincenzo alle ore 12.05, Piombino alle ore 12.40, Follonica alle ore 13.20.

Info su acquisto biglietti e orari. Per informazioni e dettagli su orari, fermate intermedie e tariffe è possibile consultare il sito www.tiemmespa.it/i-nostri-servizi/lineemare/ e acquistare il biglietto. Nella sezione Linee Mare inoltre è possibile consultare la lista dei rivenditori autorizzati. Le prenotazioni possono essere effettuate al servizio Info Mobilità chiamando il numero 800100403 da telefono fisso oppure il numero 199122344 da cellulare. I biglietti di tutte le corse estive possono essere acquistati a bordo con una maggiorazione e previa verifica della disponibilità dei posti.

Tutte le informazioni su orari e acquisto biglietti su www.tiemmespa.it/i-nostri-servizi/lineemare/