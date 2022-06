Da YouTube ai dischi di platino: al Disco Village c’è Mambolosco

Sabato 25 giugno la discoteca ospita il dj set dell’artista italoamericano



Follonica: Dal canale YouTube ai dichi di platino. Mambolosco, nome d’arte di William Miller III Hickman, sabato 25 giugno è l’ospite d’onore del Disco Village. Nato a Vicenza nel 1990, il rapper è cresciuto negli Stati Uniti: ha iniziato la sua carriera postando video sul web, costruendo un linguaggio musicale distintivo che unisce la trap italiana alla wave americana. Il successo è arrivato con i singoli “Me lo sento” e “Guarda come flexo”, che ha ottenuto il disco di platino, raggiungendo 27 milioni di ascolti su Spotify. Nel 2019 Mambolosco ha pubblicato il suo primo album “Arte”, e nel 2020 è uscito “Caldo”, realizzato con Boro Boro. Al Disco Village l’artista porterà tutta la sua energia per far cantare e ballare gli ospiti della discoteca della costa toscana. Al privè Baluba continuano le notti dedicate al tema del 2022 “Relive”: una rinascita dopo due anni di stop che vale la pena di essere festeggiata.

L’apertura è prevista alle 23.30: per le prenotazioni è a disposizione il numero 331 9114998, oppure il sito web www.discovillage.it. Disco Village è in via Sanzio a Follonica.