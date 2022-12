Sport Csen: Grande successo per 37° Campionato Nazionale di Judo. Vedi le nostre interviste 4 dicembre 2022

Redazione Tante medaglie e titoli italiani assegnati



Follonica: Tanti atleti, oltre 1.500 provenienti da tutti Italia, e tantissimo pubblico sugli spalti hanno partecipato alla due giorni del Judo nazionale che si è tenuta al PalaGolfo di Follonica. Così è andato in scena il “37° Campionato Nazionale di Judo”, Grand Prix Giovanile griffato CSEN - Comitato Sportivo Educativo Nazionale – settore Judo diretto dal presidente nazionale Franco Penna. Erano davvero tantissimi gli atleti che si sono incontrati sui vari tatami allestiti nel palazzetto della cittadina del Golfo. Oltre che gli atleti, tantissimo anche pubblico presente negli spalti, con l’impegno di oltre 60 giudici di gara e ben 130 società partecipanti. La manifestazione ha avuto la collaborazione del Comitato Csen Toscana e dei comitati provinciali di Grosseto, con il presidente Alessio Pernazza e quello di Pisa con la presidente Tamara Carli. Tanti i titoli italiani assegnati nelle varie categorie e alle società partecipanti. “E’ stato davvero un grande successo, - ha dichiarato il presidente nazione del settore Judo-Csen, Franco Penna – E’ il secondo anno che veniamo a Follonica, una location ideale che accoglie questo tipo di manifestazione. La presenza di tantissimi atleti è un segno importante per tutto il nostro movimento. Un movimento sportivo in piena salute”.

