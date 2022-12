Crolla un pezzo delle mura di Massa Marittima a pochi giorni dall’inizio dei lavori

Massa Marittima: “Il crollo ha interessato una porzione delle Mura Medievali in via Chiassarelli, che già da anni erano attenzionate, perché si stavano staccando– spiega il sindaco Marcello Giuntini – e per questo erano state puntellate e transennate. Il Comune aveva già predisposto dei lavori di messa in sicurezza, che sarebbero dovuti partire a gennaio e che prevedevano lo smontaggio completo di tutta la parte di cinta muraria a rischio cedimento e il successivo sgombero delle pietre, per poter effettuare le indagini geologiche e capire come procedere in una fase successiva, per la ricostruzione. Avevamo già individuato la ditta, c’era da ultimare in questi giorni solo la firma del contratto, per partire con l’intervento nelle prossime settimane. Sicuramente le piogge dei giorni scorsi hanno accelerato un processo già in essere, aggravando la situazione.”



“Non ci sono stati danni a persone e a cose, – prosegue il sindaco – mi sono recato sul posto con i vigili del fuoco e i tecnici del Comune e dell’Unione dei Comuni per verificare di persona. A questo punto, essendo una situazione di emergenza, partono da subito i lavori di messa in sicurezza, per poi ultimare l’intervento come da programma.”