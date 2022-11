"Crisi nella sinistra", il Pd grossetano chiede di anticipare il congresso

"“Anticipare il congresso per affrontare le sfide dell’Italia”



Grosseto: "Specialmente nei momenti più difficili occorre saper prendere atto della realtà, che corre molto velocemente e presenta ogni giorno i propri conti. Il percorso congressuale approvato dieci giorni fa nell'ultima riunione della Direzione Nazionale del Pd è troppo lungo e rischia di trasformarsi in un boomerang per il Partito Democratico, per il largo processo costituente che vogliamo animare, per le sorti stesse del centrosinistra, chiamato a organizzare in Parlamento e nel Paese un'opposizione martellante e di contenuti", affermano i massimi dirigenti e amministratori locali del Pd maremmano.





"Tutti si stanno rendendo conto che è impensabile restare in mezzo al guado, in questo guado, per altri 4 mesi. - prosegue la nota - È necessaria un'assunzione di responsabilità collettiva, senza polemiche e recriminazioni, senza furbizie e scontri interni, che vada incontro a un'aspettativa che di ora in ora si allarga a macchia d'olio tra i nostri iscritti e i nostri elettori. Serve un atto d'amore per il Pd: bisogna decidere, tutti insieme, di correggere la scelta compiuta il 28 ottobre e di abbreviare robustamente i tempi del congresso".

"Di fronte alle scelte per cui sarà chiamato a decidere il governo della destra per bilancio, caro bollette, politiche energetiche e ambientali, sostegno alle famiglie, immigrazione, abbiamo bisogno di un PD con idee chiare e pienamente operativo al massimo entro gennaio. Per farlo bisogna che sia fissato a poche settimane da oggi il termine per la presentazione delle candidature", conclude la nota a firma di Giacomo Termine Segretario provinciale del Coordinamento Territoriale della Provincia di Grosseto, Francesca Mondei Vice segretaria provinciale del Coordinamento Territoriale della Provincia di Grosseto, Gabriele Fusini Membro della segretaria provinciale del Coordinamento Territoriale della Provincia di Grosseto, Federico Balocchi Sindaco di Santa Fiora - Membro della segretaria provinciale del Coordinamento Territoriale della Provincia di Grosseto, Demetrio Cozzupoli Segretario dell'U.C. della Città di Grosseto, Francesco Limatola Sindaco di Roccastrada - Presidente della Provincia di Grosseto Donatella Spadi Consigliere Regionale - Regione Toscana, Massimo Martini Vice sindaco del Comune di Montieri, Emilio Celata Consigliere Comune del PD del Comune dì Pitigliano, Cinzia Tacconi Membro della segretaria provinciale del Coordinamento Territoriale della Provincia di Grosseto - ex assessore della Provincia di Grosseto, Leonardo Marras Assessore Regionale - Regione Toscana, Guido Dubbiosi Segretario dell'U.C. del Comune di Monte Argentario, Cristina Bizzarri Segretaria dell'U.C. del Comune di Arcidosso, Alberto Bertinelli Membro della segretaria provinciale del Coordinamento Territoriale della Provincia di Grosseto, Gianfranco Pastorelli Segretario dell'U.C. di Magliano in Toscana, Piero Rossi Segretario del Circolo del Comune di Scansano, Paolo Freguglia Membro della segretaria provinciale del Coordinamento Territoriale della Provincia di Grosseto, Alessandro Giomarelli Segretario dell'U.C. del Comune di Manciano, Mariano Genovese Segretario del Circolo di Gorarella della città di Grosseto, Alessio Teodoli Consigliere Comunale Comune di Capalbio, Guido Cossu Segretario dell'U.C. del Comune di Isola del Giglio, Pietro Bernardini Segretario dell’U.C. del Comune di Pitigliano, Giacomo Manni Capogruppo PD Consiglio Comunale del Comune di Follonica.