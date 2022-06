Crisi Magliano, risposta al vetriolo di Melosini, Fedeli e Pastorelli

Doriana Melosini, Nadia Fedeli e l'ex vicesindaca Mirella Pastorelli: "Il commissariamento, - precisano Melosini, Fedeli e Pastorelli - è dovuto esclusivamente per una scelta dell'ex sindaco ed i motivi sono i contenuti e non beghe personali come vorrebbero far credere Cinelli e la politica".



Magliano in Toscana: "La Piazza della Repubblica a Magliano in Toscana alle ore 18,30 del 15 giugno, si infuoca di odio, veleno, insulti, minacce da parte dei politici della Lega, da parte dell’ ex sindaco Cinelli e degli amministratori civici e Lega che finalmente hanno mostrato la loro vera faccia, perché i modi che hanno usato nella piazza, per ben quattro anni sono stati usati verso le ex consigliere", affermano Doriana Melosini, Nadia Fedeli e l'ex vicesindaca Mirella Pastorelli.

"Tante accuse non vere, - proseguono le tre ex consigliere comunali - che le suddette con educazione e moderazione controbattono e ancora una volta, vogliono ribadire che il Cinelli aveva la porta aperta dal 28 Aprile, pertanto se avesse voluto fare le modifiche al bilancio, senza chiedere nulla alle stesse, le richieste erano depositate agli atti del Consiglio Comunale".

"Non solo, - commentano Doriana Melosini, Nadia Fedeli e Mirella Pastorelli - se il Cinelli non avesse fatto la scena plateale delle dimissioni, nel Consiglio Comunale del 26 Maggio, visto che Tari e Bilancio di previsione erano stati prorogati al 30 giugno avrebbe avuto ulteriore tempo per apportare le modifiche. Ma il suo ego non glielo ha permesso. Unica promessa di effettuarle dopo l’approvazione di un bilancio invariato, chissà, quando ...le modifiche, mai le ex consigliere conoscevano bene questo modus operandi".

"La cosa grave, - tuonano Doriana Melosini, Nadia Fedeli e l'ex vicesindaca Mirella Pastorelli - è che Cinelli, oggi anche ex assessore al bilancio non abbia pensato di presentare un bilancio di previsione senza sgravi fiscali per famiglie ed aziende. Gli invitati sul palco non hanno informato la cittadinanza sulle dinamiche che hanno portato alla spaccatura, ma hanno solo inveito e gettata la responsabilità addosso alle tre ex consigliere. Questo è il loro modo di fare politica, salire sui palchi urlare e accusare la controparte, non riconoscendo le proprie responsabilità".

"Il commissariamento, - precisano Melosini, Fedeli e Pastorelli - è dovuto esclusivamente per una scelta dell'ex sindaco ed i motivi sono i contenuti e non beghe personali come vorrebbero far credere Cinelli e la politica. La Pastorelli non si è mai interessata dei percorsi politici dell'ex sindaco, è libero di fare tutto ciò che vuole, pertanto faccia altrettanto senza voler discreditare ciò che la stessa porta avanti, la quale non è abituata ad utilizzare gli incarichi per vantaggi personali, come si è permesso di annuire, stia tranquillo, certi comportamenti non rientrano nella sua etica".

"Serenamente, - le ex amministratrici - rinviano tutte le accuse e gli insulti ai mittenti, sfatando le dichiarazioni lette dalle ex consigliere Mancineschi e Vichi:" tranquille" nessuna invidia nei loro confronti potevano evitare di leggere certe dichiarazioni ridicole e infantili. Doveroso ricordare al Segretario della Lega di stare al suo posto, di usare toni più consoni quando parla delle tre ex-consigliere, già peraltro suggerito in precedenza, ma in questa occasione ha dato il peggio di sé. Usi la stessa correttezza che gli viene riservata, moderando i toni e non si permetta di sentenziare le scelte future che vorrà perseguire la Pastorelli, la quale ricorda che lei ha setacciato podere dopo podere , in campagna elettorale, avendo testimoni visto che era accompagnata".

"Abbia rispetto per coloro che con grande coraggio hanno portato avanti una battaglia per il bene di Magliano e non per interessi personali, come ha dimostrato il Cinelli, il quale nel bilancio di previsione ha aumentato solo la sua indennità di carica del 100% attingendo i soldi dalle casse del comune per un importo di 10.000,00 euro, visto che il governo aveva mandato l'importo solo per il 45% ,dimenticandosi dei cittadini. Le ex consigliere Doriana Melosini, Nadia Fedeli e l'ex vicesindaca Mirella Pastorelli chiudono la nota non riconoscendosi in quella politica "becera" vista in piazza di Magliano, ma nella politica buona che sta dalla parte del cittadino".