Crediti fiscali legati ai bonus edilizi: serve con urgenza un tavolo

Chechi, Cna Grosseto: “L’annuncio di Poste italiane di sospendere l’acquisto dei crediti è un segnale negativo per decine di migliaia di imprese della filiera”



Grosseto: Cna invita il Governo ad aprire con urgenza un tavolo con le imprese del settore delle costruzioni e il sistema finanziario per trovare una soluzione definitiva al grave problema della cessione dei crediti legati ai bonus edilizi.

“L’annuncio da parte di Poste italiane di sospendere l’acquisto dei crediti fiscali – dichiara Ilaria Chechi, responsabile sindacale del settore Costruzioni di Cna Grosseto – è un segnale negativo per decine di migliaia di imprese della filiera, che hanno i propri cassetti fiscali pieni di crediti che non possono vendere. La circolare dell’Agenzia delle entrate del mese scorso, come temevamo, non ha sbloccato la situazione”.

A questa condizione di stallo e incertezza si aggiungono gli annunci, da parte di alcuni esponenti del Governo e della maggioranza, sull’ennesima modifica del quadro normativo. “In questa fase di rallentamento del mercato – conclude Chechi – questi episodi stanno aggravando lo stato di salute di migliaia di imprese, che rischiano la chiusura o il rallentamento dell’attività. Occorre intervenire subito per evitare che la crisi del settore aggravi la situazione economica del Paese”.